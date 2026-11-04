Tỷ phú Elon Musk nói đùa về thất bại của đảng Cộng hòa sau khi đổ 'núi tiền' vào bầu cử

Tỷ phú công nghệ Elon Musk. (Ảnh: Reuters)

Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử ngày 3/11, chiếm ưu thế tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện - một đòn giáng mạnh vào chương trình nghị sự chính trị của Tổng thống Donald Trump.

“Có vẻ như những tia laser từ không gian dùng để can thiệp bầu cử của tôi đã không phát huy tác dụng lần này”, ông Musk viết trên mạng xã hội X, kèm theo biểu tượng nhún vai.

Theo OpenSecrets - đơn vị theo dõi tài chính trong các chiến dịch tranh cử, ông Musk đã đóng góp gần nửa tỷ đô la cho các nỗ lực chính trị của đảng Cộng hòa. Điều này biến ông trở thành người đóng góp lớn nhất trong một chu kỳ bầu cử liên bang kể từ khi quy định cho phép chi tiêu không giới hạn trong bầu cử được thông qua vào năm 2010.

Phần lớn số tiền quyên góp của ông được chuyển vào America PAC - một ủy ban hành động chính trị có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng hòa, cũng như vào Senate Leadership Fund - một ủy ban vận động của đảng Cộng hòa.

Trong tháng 9, SLF đã sử dụng 158 triệu USD tiền quyên góp từ tỷ phú Elon Musk để hỗ trợ Ken Paxton - ứng cử viên Thượng viện đảng Cộng hòa tại Texas.

Tuy nhiên, ứng cử viên đảng Dân chủ James Talarico đã bất ngờ đánh bại Paxton - một đồng minh thân cận của ông Trump - để trở thành ứng viên đảng Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử cấp tiểu bang tại Texas kể từ năm 1994.

Tại một buổi mít tinh ăn mừng chiến thắng ở Austin, ông Talarico đã nhắm trực tiếp vào tỷ phú Elon Musk. Ông phát biểu: “Trong cuộc đua này, chúng tôi đã phải đối đầu với những ‘gã khổng lồ’. Đó là người giàu nhất thế giới, người quyền lực nhất thế giới và toàn bộ giới tinh hoa chính trị tại Washington”.

Ngoài Elon Musk, nhiều tỷ phú khác cũng đã chi không tiếc tiền cho chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa, nhưng nhận về kết quả không như mong đợi.

Tại Ohio, Vivek Ramaswamy - một tỷ phú trong lĩnh vực công nghệ sinh học - đã thua ứng viên đảng Dân chủ Amy Acton trong cuộc đua giành ghế thống đốc, dù ông đã bỏ ra khoảng 36 triệu USD tiền túi cho chiến dịch này.

Tại Georgia, ứng viên đảng Dân chủ Keisha Lance Bottoms đã vượt qua tỷ phú đảng Cộng hòa Rick Jackson trong cuộc đua giành chức thống đốc.

Còn tại Texas, Thống đốc Greg Abbott - người bắt đầu chiến dịch tranh cử với 105,7 triệu USD trong tay - đã phải thừa nhận thất bại trước ứng viên đảng Dân chủ Gina Hinojosa.

Các ủy ban hành động chính trị của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có một đêm thất bại. American Mission - nhánh ủng hộ Đảng Cộng hòa thuộc mạng lưới “Leading the Future”, với sự hậu thuẫn từ Chủ tịch OpenAI Greg Brockman và quỹ đầu tư Andreessen Horowitz - đã rót khoảng 2,7 triệu USD để hỗ trợ Thượng nghị sĩ Darline Graham tại bang Nam Carolina. Tuy nhiên, bà Graham đã để thua ứng viên đảng Dân chủ Annie Andrews, ngay cả tại một tiểu bang mà ông Trump từng giành chiến thắng với cách biệt 18 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử năm 2024.

“Tôi cho rằng đây có lẽ là thất bại lớn nhất của các tỷ phú khi đầu tư vào chính trị Mỹ từ trước đến nay”, Logan Phillips - người sáng lập trang web dự báo bầu cử Race to the White House - chia sẻ với tạp chí Fortune.

Ông cho biết, một loạt phán quyết từ Tòa án Tối cao đã “mở toang cánh cửa cho phép các tỷ phú và các ủy ban hành động chính trị chi tiêu gần như không giới hạn”, thế nhưng “đảng Dân chủ vẫn giành chiến thắng trong các cuộc đua này”.