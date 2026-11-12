Tỷ phú Elon Musk ngỏ ý muốn tuyển dụng CEO Nvidia Jensen Huang

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh: XINHUA

Theo tờ Business Insider, phản hồi một bài đăng của tài khoản tin tức tài chính ZeroHedge trên mạng xã hội X với nội dung gợi ý vị tỷ phú nên chiêu mộ ông Jensen Huang nếu rời Nvidia, ông Elon Musk đã viết ngắn gọn: "Đó sẽ là một vinh dự".

Động thái công khai ủng hộ của ông chủ Tesla và SpaceX lập tức gợi nhắc về vụ bê bối khác tại Thung lũng Silicon vào năm 2010. Thời điểm đó, nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison đã công khai lên tiếng bảo vệ và sau đó mời cựu CEO HP Mark Hurd về làm việc. Vụ việc diễn ra ngay sau khi Hội đồng quản trị HP buộc ông Hurd rời ghế lãnh đạo vì cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc quấy rối tình dục và khai báo chi phí không chính xác.

Tuyên bố của tỷ phú Elon Musk được đưa ra đúng lúc ông Jensen Huang đang đối mặt với cuộc khủng hoảng uy tín nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp.

Ngày 6-11, tờ New York Times đưa tin nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang có quan hệ thân thiết với ông Jensen Huang và là một nhân sự của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Ông Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, trong khi Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập.

Ngày 11-11, New York Times tiếp tục dẫn lời các cựu nhân viên Nvidia cho biết ông Huang còn có một mối quan hệ tình cảm bí mật khác với bà Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của tập đoàn.