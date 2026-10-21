Tỷ phú Elon Musk muốn sáp nhập Tesla và SpaceX

“Tôi nghĩ đây sẽ là một ý tưởng hay, nhưng quyết định thực sự phụ thuộc vào các ủy ban đặc biệt của cả hai công ty”, Reuters dẫn phát biểu của tỷ phú Elon Musk trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 của SpaceX vào sáng 21/10 giờ địa phương.

Theo ông Musk, Hội đồng Quản trị Tesla và SpaceX đã thành lập các ủy ban đặc biệt theo đề nghị của cổ đông để xem xét khả năng hợp nhất hai công ty. “Vì tôi là bên có xung đột lợi ích nên tôi không thể trực tiếp tham gia các cuộc thảo luận của những ủy ban đặc biệt”, ông Elon Musk cho biết.

Dù ủng hộ ý tưởng hợp nhất, ông Musk lưu ý còn quá sớm để khẳng định Tesla và SpaceX sẽ sáp nhập. Ông cho rằng việc thực hiện thương vụ cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự ủng hộ của các cổ đông. “Tôi có nghĩ đây là một ý tưởng hay không? Có. Nhưng suy cho cùng, các cổ đông phải ủng hộ việc này”, ông Elon Musk nói.

Theo Reuters, thông tin về khả năng sáp nhập đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Cổ phiếu SpaceX tăng khoảng 8% còn cổ phiếu Tesla tăng 1,8% sau thông báo của tỷ phú Elon Musk.

Xe điện Roadster thế hệ hai của Tesla được trang bị công nghệ động cơ đẩy của tên lửa SpaceX. Ảnh: Tesla

Dù cùng do ông Elon Musk điều hành, Tesla và SpaceX hoạt động trong những lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Tesla hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ô tô điện, đồng thời phát triển công nghệ tự lái, robot hình người và trí tuệ nhân tạo (AI). SpaceX tập trung phát triển tên lửa, tàu vũ trụ và cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.

Theo ông Musk, hoạt động của hai doanh nghiệp ngày càng giao thoa, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, sản xuất chip, robot và kết nối vệ tinh.

“Tôi thực sự cho rằng việc hợp nhất hai công ty mang lại rất nhiều lợi ích, bởi chúng ta gần như đã bước vào thời điểm ‘kỳ dị’ của siêu trí tuệ và có rất nhiều điều có thể đạt được thông qua hợp tác”, ông Musk nói.

Vị tỷ phú nhận định Tesla và SpaceX có thể tăng cường hợp tác trong việc phát triển phần mềm AI, thiết kế chip, sản xuất robot, xây dựng hạ tầng không gian và công nghệ kết nối.

Ông Elon Musk sau đó đề cập đến Terafab, dự án sản xuất chip chung của Tesla và SpaceX. Ông cho biết Terafab dự kiến cho ra chip thử nghiệm đầu tiên vào tháng 5 hoặc tháng 6/2027 và hướng tới sản xuất hàng loạt trong quý III/2028.

Bên cạnh đó, Tesla và SpaceX cũng đã hợp tác phát triển mẫu xe thể thao điện Roadster thế hệ mới. Mẫu xe được Tesla giới thiệu ngày 16/10 vừa qua có sử dụng công nghệ động cơ đẩy do SpaceX phối hợp phát triển, cho phép xe có khả năng bay khỏi mặt đất.

Theo Stock Analysis, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10, SpaceX có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 2.010 tỷ USD, đứng thứ 6 trong số các doanh nghiệp Mỹ có vốn hóa lớn nhất. Trong khi đó, Tesla được định giá khoảng 1.480 tỷ USD, xếp thứ 9 tại Mỹ. Cộng vốn hóa hiện tại của hai công ty, tổng giá trị đạt khoảng 3.490 tỷ USD.