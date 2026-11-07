Tỷ phú Elon Musk khẳng định AI sẽ bùng nổ quy mô kinh tế toàn cầu

Trí tuệ nhân tạo trong tương lai sẽ có thể đáp ứng dư thừa mọi nhu cầu của nhân loại, bao gồm việc tiếp cận nền y tế tiên tiến nhất, doanh nhân người Mỹ Elon Musk tuyên bố ngày 7/11.

Ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với doanh nhân người Mỹ Ron Baron: "Trí tuệ siêu việt sẽ đáp ứng dư thừa mọi nhu cầu của nhân loại. Sẽ có mức thu nhập cao toàn cầu, thu nhập cực kỳ cao toàn cầu, cùng dịch vụ chăm sóc y tế toàn cầu tốt hơn cả dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất hiện có trên Trái Đất ngày nay".

Theo nhà kinh doanh này, nhu cầu chính đối với năng lượng tính toán như vậy sẽ đến từ chính AI. Ông Musk lưu ý sự phát triển của văn minh liên quan trực tiếp đến lượng năng lượng được làm chủ.

Theo ông, ngay cả khi mức tiêu thụ năng lượng tăng lên một triệu lần, nhân loại cũng sẽ chỉ sử dụng một phần nhỏ khả năng của Mặt Trời, điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng khổng lồ.

Doanh nhân này cũng đánh giá tác động của AI kỹ thuật số đối với nền kinh tế toàn cầu. Theo ông Musk, sự tăng trưởng GDP toàn cầu thông qua việc đưa vào áp dụng các hệ thống này có thể đạt từ 20% đến 30%, tương đương với 25 nghìn tỷ USD bổ sung.

Ngoài ra, trí tuệ siêu việt có thể nhân đôi năng suất của nhân viên văn phòng một cách tương đối.

Theo IZ