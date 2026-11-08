Tỷ phú Elon Musk hé lộ kế hoạch đưa các cụm máy tính siêu trí tuệ lên quỹ đạo Trái đất từ năm 2027

Theo tiết lộ của Elon Musk tại Hội nghị Đầu tư thường niên Baron lần thứ 33 ở New York (Mỹ), SpaceX dự kiến bắt đầu phóng các cụm điện toán siêu trí tuệ mang tên StarMind lên quỹ đạo vào quý III/2027, sau đó tăng tốc triển khai trong giai đoạn 2028-2029.

Đưa trung tâm tính toán lên quỹ đạo

Hệ thống siêu máy tính không gian đầu tiên được SpaceX đồng thiết kế với Nvidia, sử dụng nền tảng điện toán Vera Rubin NVL72. Đây là bước đi hướng tới đưa năng lực tính toán hiệu suất cao ra ngoài các trung tâm dữ liệu truyền thống trên mặt đất.

Tỷ phú Elon Musk. (Nguồn: CNBC)

Theo ông Musk, hệ thống StarMind sẽ được công bố chi tiết vào năm 2027 và có thể tạo ra những thay đổi đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ.

Việc xây dựng hạ tầng tính toán trên quỹ đạo được kỳ vọng giúp giải quyết một số hạn chế của trung tâm dữ liệu mặt đất, đặc biệt là nhu cầu về diện tích và hệ thống tản nhiệt, đồng thời mở ra khả năng tổ chức lại mạng lưới truyền dẫn dữ liệu toàn cầu.

Tham vọng xây dựng mạng lưới vệ tinh quy mô lớn

Cùng với dự án StarMind, ông Musk cũng tiết lộ kế hoạch phát triển thế hệ vệ tinh Starlink Version 4, với năng lực truyền dẫn dự kiến cao gấp 10 lần phiên bản Version 3. Mỗi vệ tinh sẽ được trang bị 10 liên kết laser thế hệ mới, có tốc độ truyền tải vượt 10 terabit/giây trên mỗi kênh.

Về dài hạn, SpaceX hướng tới xây dựng mạng lưới hơn 100.000 vệ tinh, mỗi thiết bị có khoảng 100 đường liên kết laser. Theo ông Musk, công nghệ truyền dẫn bằng ánh sáng trong môi trường chân không có thể đạt tốc độ cao hơn khoảng 40% so với truyền dẫn qua cáp quang thủy tinh, đồng thời rút ngắn khoảng cách kết nối giữa các lục địa.

Bên cạnh tham vọng không gian, ông Musk cũng cập nhật tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn của SpaceX tại Memphis (Mỹ). Cơ sở này hiện có công suất phát điện hơn 1 GW, được hoàn thiện trong khoảng một năm, nhanh hơn đáng kể so với tiến độ thông thường.

Trong khi đó, Tesla đang phát triển cơ sở nghiên cứu, chế tạo chip thử nghiệm tại nhà máy Gigafactory Texas và lên kế hoạch xây dựng tổ hợp sản xuất bán dẫn Terafab tại bang Texas nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng tăng của các hệ thống tự hành.

Những dự án trên cho thấy tham vọng mở rộng hệ sinh thái công nghệ của ông Musk, kết nối năng lực sản xuất chip, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và hạ tầng không gian.

(theo Interesting Engineering)