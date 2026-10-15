Tỷ phú Elon Musk chia sẻ việc Hải Phòng triển khai Starlink tại hai đặc khu

Tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX vừa chia sẻ trên mạng xã hội X thông tin về việc Hải Phòng triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại hai đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

Trong bài đăng ngày 14/10, ông Elon Musk viết: “Starlink mang Internet đến những nơi xa xôi”.

Tỷ phú Elon Musk chia sẻ thông tin Hải Phòng triển khai Starlink tại hai đặc khu biển, đảo trên mạng xã hội . Ảnh màn hình.

Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, việc tỷ phú Elon Musk chia sẻ thông tin triển khai Internet vệ tinh Starlink tại thành phố trên mạng xã hội X không chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng trong việc chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng số phục vụ kinh tế - xã hội và bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực biển, đảo.

Chương trình triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại hai đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ được thực hiện trong khuôn khổ Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2026 tổ chức ngày 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam triển khai hoạt động hợp tác, tiếp nhận và bàn giao thiết bị đầu cuối, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho hai đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

Trong giai đoạn đầu, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT cùng các đơn vị liên quan triển khai 10 thiết bị đầu cuối Starlink, gồm 6 thiết bị tại Cát Hải và 4 thiết bị tại Bạch Long Vĩ. Các thiết bị được cung cấp kèm theo 6 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ Internet vệ tinh.

Tại đặc khu Cát Hải, 6 thiết bị được bố trí tại trụ sở UBND đặc khu, bến tàu Việt Hải, bến tàu Gia Luận và các trạm Quai Tơ, Vạn Tả, Trà Báu. Đây là những địa điểm có nhu cầu kết nối phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoạt động du lịch, dịch vụ và bảo đảm thông tin liên lạc tại khu vực ven biển, đảo.

UBND đặc khu Cát Hải phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cũng tổ chức nghiệm thu dịch vụ Internet vệ tinh Starlink vào ngày 9/10. Hoạt động nghiệm thu tập trung kiểm tra khả năng kết nối, chất lượng tín hiệu, tốc độ truy cập và tính ổn định của hệ thống, làm cơ sở quản lý, vận hành và đánh giá hiệu quả sử dụng thực tế.

Gói cước dành cho hộ gia đình tại Việt Nam có giá hơn 1,71 triệu đồng/tháng. Ảnh màn hình: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Starlink là dịch vụ Internet sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO) do Tập đoàn SpaceX phát triển, có khả năng cung cấp kết nối Internet tại các khu vực xa trung tâm, địa hình phức tạp hoặc khó triển khai hạ tầng viễn thông mặt đất.

Việc ứng dụng Internet vệ tinh tại hai đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ được kỳ vọng hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và các dịch vụ số cho người dân.

Giải pháp này cũng góp phần đa dạng hóa hạ tầng viễn thông, thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa khu vực trung tâm và các địa bàn biển, đảo, tạo thêm điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Quá trình triển khai Starlink tại hai đặc khu phải tuân thủ các quy định pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện, an toàn thông tin, an ninh mạng và các yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, chính quyền hai đặc khu và các cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá chất lượng kết nối, tính ổn định, hiệu quả khai thác và chi phí vận hành. Đồng thời, các đơn vị sẽ nghiên cứu khả năng ứng dụng dịch vụ tại những khu vực có nhu cầu thực tế.

Trước đó, ngày 11/9, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương. Hoạt động nhằm hỗ trợ kết nối Internet tại các thôn còn lõm sóng và một số trụ sở cơ quan Nhà nước, cơ sở đào tạo, cơ sở y tế công lập có tình trạng sóng yếu. Theo phương án do Cục Viễn thông xây dựng, trong giai đoạn đầu có 254 địa điểm tại 13 tỉnh, thành phố được xác định cần hỗ trợ kết nối bằng Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. Danh sách gồm Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Gia Lai, Huế, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Tuyên Quang.