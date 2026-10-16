Tỷ phú Elon Musk chia sẻ việc Hải Phòng đưa Internet vệ tinh Starlink ra đảo xa

Ngày 14/10/2026, tỷ phú Elon Musk chia sẻ trên mạng xã hội X thông tin về việc Hải Phòng triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại các đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ. Ông viết: “Starlink brings Internet access to remote places” (Starlink mang Internet đến những nơi xa xôi).

Sự quan tâm của người đứng đầu SpaceX góp phần lan tỏa hình ảnh Hải Phòng chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hướng tới xây dựng hạ tầng số hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực biển, đảo.

Bài đăng của tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X về chương trình hợp tác giữa chính quyền Hải Phòng và Starlink nhằm đưa Internet vệ tinh đến các đảo xa

Đưa công nghệ viễn thông vệ tinh vào thực tiễn

Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2026 diễn ra ngày 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam triển khai hoạt động hợp tác, tiếp nhận và bàn giao thiết bị đầu cuối cùng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho hai đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

Trong giai đoạn đầu, thành phố triển khai 10 thiết bị đầu cuối, gồm 6 thiết bị tại Cát Hải và 4 thiết bị tại Bạch Long Vĩ, kèm theo 6 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ Internet vệ tinh. Chương trình có sự phối hợp của Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại đặc khu Cát Hải, thiết bị được bố trí tại trụ sở UBND đặc khu, bến tàu Việt Hải, bến tàu Gia Luận và các trạm Quai Tơ, Vạn Tả, Trà Báu. Đây là những địa điểm có nhu cầu kết nối phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoạt động du lịch, dịch vụ và bảo đảm thông tin liên lạc tại khu vực ven biển, đảo.

Tiếp đó, ngày 9/10, UBND đặc khu Cát Hải phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Starlink. Công tác nghiệm thu tập trung đánh giá khả năng kết nối, chất lượng tín hiệu, tốc độ truy cập và tính ổn định của hệ thống, làm cơ sở cho việc quản lý, vận hành và đánh giá hiệu quả ứng dụng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Nguyễn Cao Thắng cùng đại diện Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam ký kết biên bản bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink phục vụ công tác ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Tăng cường kết nối, bảo đảm thông tin liên lạc khu vực biển, đảo

Starlink là dịch vụ Internet sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO) do SpaceX phát triển, có khả năng cung cấp kết nối tại những khu vực xa trung tâm, địa hình phức tạp hoặc khó triển khai hạ tầng viễn thông mặt đất.

Đối với Hải Phòng, việc đưa Starlink vào sử dụng tại Cát Hải và Bạch Long Vĩ giúp bổ sung phương thức kết nối, tăng khả năng dự phòng và duy trì liên lạc khi thời tiết bất lợi, xảy ra thiên tai hoặc hạ tầng viễn thông truyền thống gặp sự cố.

Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và các dịch vụ số. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế biển, từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực trung tâm với các địa bàn biển, đảo.

Theo định hướng của thành phố, thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, chính quyền các đặc khu và cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá chất lượng kết nối, tính ổn định, hiệu quả khai thác và chi phí vận hành. Từ đó nghiên cứu khả năng mở rộng ứng dụng tại những khu vực có nhu cầu thực tế.

Quá trình triển khai đồng thời phải bảo đảm tuân thủ các quy định về viễn thông, tần số vô tuyến điện, an toàn thông tin, an ninh mạng, quốc phòng và an ninh.

Việc Hải Phòng đưa Internet vệ tinh Starlink vào thực tiễn cho thấy nỗ lực gắn ứng dụng công nghệ mới với nhu cầu cụ thể của địa phương. Sự quan tâm của Elon Musk cũng góp phần nâng cao sức lan tỏa của sáng kiến này, trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng kết nối và khai thác hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.