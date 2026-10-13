Tỷ phú Elon Musk chi 276 triệu USD hậu thuẫn đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ

Tờ New York Times ngày 12/10 đưa tin tỷ phú công nghệ Elon Musk, người giàu nhất thế giới, là nhà tài trợ cá nhân lớn nhất cho cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Tính từ tháng 7, ông Musk đã đóng góp 276 triệu USD cho các ủy ban hành động chính trị (PAC) và những tổ chức hỗ trợ ứng viên đảng Cộng hòa.

Các khoản tiền được phân bổ cho nhiều tổ chức, trong đó phần lớn hướng tới mục tiêu giúp đảng này duy trì quyền kiểm soát tại Quốc hội Mỹ.

Quỹ Lãnh đạo Thượng viện của đảng Cộng hòa nhận khoản tài trợ lớn nhất, với 158 triệu USD. Tổ chức này sử dụng nguồn lực để hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa, trong bối cảnh đảng đang tìm cách bảo toàn thế đa số mong manh tại Thượng viện.

Bên cạnh đó, ông Musk đóng góp 20 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Quốc hội, siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) hậu thuẫn các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện và gắn liền với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. America PAC, tổ chức do chính ông Musk thành lập, nhận 76 triệu USD.

Hiệp hội Thống đốc đảng Cộng hòa và Lone Star Liberty PAC mỗi tổ chức nhận 10 triệu USD. Hiệp hội Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa được tài trợ 2 triệu USD.

Đây không phải lần đầu ông Musk chi những khoản tiền lớn cho hoạt động tranh cử tại Mỹ. Trong năm 2024, tỷ phú này đã đóng góp 290 triệu USD để hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Các khoản tiền được chuyển qua America PAC góp phần đưa ông trở thành cá nhân tài trợ nhiều nhất trong một chu kỳ bầu cử tại Mỹ.

Đại diện của ông Musk từng mô tả các khoản đóng góp dành cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay là "đợt bơm tiền khổng lồ" cho đảng Cộng hòa.

Ông Musk từng đảm nhiệm vai trò tại Nhà Trắng trong vài tháng, giám sát sáng kiến cắt giảm chi phí của chính phủ thông qua Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE). Tuy nhiên, ông rời vị trí này sau bất đồng với Tổng thống Trump.

Sau giai đoạn căng thẳng, 2 bên đã hòa giải và thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Tuần trước, ông Trump trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho tỷ phú Musk.