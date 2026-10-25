Tỷ phú Elon Musk cáo buộc Ukraine vi phạm điều khoản sử dụng Starlink

Hệ thống Starlink Starshield đóng vai trò quan trọng với quân đội Ukraine trong các chiến dịch. Ảnh minh hoạ Reuters.

Chia sẻ trên nền tảng Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Điều quan trọng nhất hôm nay là Starlink và Starshield đã hoạt động trở lại ở tốc độ trước khi bị hạn chế. Tốc độ hiện đã ở mức mà chúng tôi cần".

Ông Zelensky cho biết tốc độ kết nối bắt đầu trở lại bình thường từ hôm 23/10. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận kết nối mạng duy trì ổn định.

Việc khôi phục mạng lưới này có ý nghĩa sống còn đối với Kiev. Starlink hiện đóng vai trò không thể thiếu đối với hệ thống liên lạc ở tiền tuyến. Đồng thời, việc triển khai các máy bay không người lái tấn công tầm trung tốc độ cao nhờ Starshield đã giúp Ukraine giành được ưu thế tại nhiều khu vực trên chiến trường trong năm nay.

Trước đó, việc Starshield bị giới hạn tốc độ đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Các quan chức Ukraine cho biết việc bóp băng thông đã làm suy giảm đáng kể khả năng đánh chặn máy bay không người lái tấn công của Nga và buộc quân đội phải hủy bỏ một số chiến dịch.

Sự việc này đã làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ tại Ukraine, đặc biệt khi nó xảy ra trùng thời điểm các cảnh báo từ đồng minh về các cuộc không kích tên lửa của Nga bị gián đoạn. Tuy nhiên, Kiev sau đó xác nhận họ vẫn tiếp tục nhận được thông tin tình báo từ Mỹ.

Dù kết nối đã được khôi phục, tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ vài giờ sau tuyên bố của chính phủ Ukraine, CEO của SpaceX, tỷ phú Elon Musk, đã lên tiếng trên nền tảng X cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm các điều khoản của công ty.

"Quân đội Ukraine đã vi phạm điều khoản dịch vụ của Starlink và sử dụng nó cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm giết người. Lỗ hổng đó đã được đóng lại vào tuần trước", ông Musk viết.

Phản bác lại, cố vấn Tổng thống Ukraine Serhiy Beskrestnov khẳng định trên Telegram rằng Ukraine "về mặt vật lý là không thể" sử dụng Starlink cho các chiến dịch máy bay không người lái tấn công tầm trung và tầm xa. Ông Beskrestnov giải thích thêm, Ukraine hoàn toàn không phụ thuộc vào Starlink cho các chiến dịch drone tầm xa trên lãnh thổ Nga.