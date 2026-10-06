Tỷ phú dùng chuyên cơ 2.080 tỷ đồng đưa vợ đi chơi, bên trong xa xỉ như khách sạn, có cả phòng ngủ và phòng tắm

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đang sở hữu chiếc Gulfstream G700 trị giá khoảng 80 triệu USD, tương đương 2.080 tỷ đồng. Đây được xem là 1 trong những chuyên cơ cá nhân xa xỉ nhất thế giới hiện nay.

Jeff Bezos mua chiếc máy bay vào năm 2024, bổ sung vào bộ sưu tập gồm 3 chuyên cơ khác. Kể từ đó, ông thường dùng G700 trong các chuyến đi riêng và đưa vợ là Lauren Sánchez đi du lịch nhiều nơi.

Gulfstream G700 là dòng máy bay đường dài hiện đại, có thể đạt tốc độ Mach 0,925, tương đương khoảng 1.142 km/h, gần bằng vận tốc âm thanh. Máy bay dài khoảng 33,5 m và có sải cánh rộng 31,4 m.

Gulfstream G700 là dòng máy bay đường dài hiện đại, có thể đạt tốc độ Mach 0,925, tương đương khoảng 1.142 km/h, gần bằng vận tốc âm thanh.

Không chỉ gây chú ý bởi tốc độ và tầm bay, chiếc chuyên cơ còn sở hữu khoang nội thất rộng rãi, được chia thành 5 khu vực sinh hoạt khác nhau.

Bên trong máy bay có phòng ngủ riêng, khu vực ăn uống, phòng chờ và nơi nghỉ ngơi dành cho phi hành đoàn. Ghế ngồi được bọc da cao cấp, kết hợp cùng các mảng ốp gỗ và nhiều chi tiết hoàn thiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Phòng ngủ chính được trang bị giường cố định cùng phòng tắm riêng. Chủ nhân chiếc máy bay còn có thể lựa chọn lắp thêm vòi hoa sen đứng.

Tỷ phú Amazon thường dùng máy bay riêng đưa vợ đi chơi

G700 cũng có nhà bếp, phòng vệ sinh và Wi-Fi tốc độ cao. Hệ thống chiếu sáng trong cabin có khả năng mô phỏng ánh sáng vào thời điểm bình minh và hoàng hôn, giúp điều chỉnh nhịp sinh học của hành khách trong những chuyến bay dài.

Ngoài ra, máy bay được trang bị hệ thống điều hòa, liên tục đưa không khí tươi vào cabin và hạn chế tiếng ồn trong suốt hành trình.

Gulfstream G700 có thể bay liên tục trên quãng đường tối đa 7.500 hải lý, tương đương khoảng 13.890 km. Tầm bay này cho phép chiếc chuyên cơ di chuyển giữa nhiều thành phố cách xa nhau mà không phải dừng lại tiếp nhiên liệu.

Không chỉ gây chú ý bởi tốc độ và tầm bay, chiếc chuyên cơ còn sở hữu khoang nội thất rộng rãi, được chia thành 5 khu vực sinh hoạt khác nhau.

Đại diện của Jeff Bezos cho biết tỷ phú sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững cho các chuyến bay. Ông cũng chi tiền cho những chương trình bù trừ carbon nhằm hỗ trợ các dự án giảm ô nhiễm khí nhà kính, qua đó bù đắp lượng khí thải từ máy bay và siêu du thuyền của mình.

Ngoài chiếc Gulfstream G700, Jeff Bezos được cho là còn sở hữu 2 chiếc Gulfstream G650 và 1 máy bay Pilatus PC-24.