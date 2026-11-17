Vị tỷ phú 96 tuổi đã chuyển đổi 6.150 cổ phiếu loại A của tập đoàn Berkshire Hathaway thành 9,225 triệu cổ phiếu loại B để trao tặng cho bốn quỹ từ thiện gia đình.

Trong đó, Quỹ Susan Thompson Buffett nhận 3,69 triệu cổ phiếu. Ba quỹ còn lại gồm Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation và NoVo Foundation, do các con của ông là Susie, Howard và Peter Buffett điều hành, mỗi quỹ nhận 1,845 triệu cổ phiếu.

Warren Buffett, 96 tuổi, được xem là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, nổi tiếng với biệt danh “Nhà tiên tri xứ Omaha”. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Khoản quyên góp lần này lớn hơn đáng kể so với mức khoảng 1,35 tỷ USD được Buffett trao tặng trong dịp Lễ Tạ ơn năm 2025.

Dù vừa tặng hàng tỷ USD, Buffett vẫn nắm giữ 182.140 cổ phiếu loại A của Berkshire Hathaway, trị giá khoảng 162 tỷ USD. Ông hiện giữ chức Chủ tịch danh dự của tập đoàn sau khi chuyển giao vị trí Chủ tịch cho con trai Howard Buffett vào tháng 9. Greg Abel đã đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành từ đầu năm 2026.

Trong thông điệp Lễ Tạ ơn thường niên, ông Buffett tái khẳng định kế hoạch trao tặng toàn bộ số cổ phiếu Berkshire còn lại cho bốn quỹ gia đình, với mục tiêu gia tăng nguồn tài trợ cho các hoạt động thiện nguyện qua từng năm.

Ông đồng thời bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và tinh thần trách nhiệm của ba người con, những người đã tham gia các hoạt động từ thiện trong nhiều thập kỷ.

Đáng chú ý, trong lá thư năm nay, ông Buffett dành nhiều thời gian nói về lòng tốt và sự biết ơn hơn là những vấn đề tài chính.

Kể từ năm 2006, Buffett đã liên tục quyên góp cổ phiếu Berkshire Hathaway cho các tổ chức từ thiện. Ông cam kết dành hơn 99% tài sản của mình cho hoạt động thiện nguyện, biến việc trao tặng tài sản thành một phần quan trọng trong di sản của mình.