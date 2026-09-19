Tỷ phú Bill Gates, Warren Buffett và quy tắc 5 giờ học hỏi để duy trì thành công

Thói quen đọc sách của giới siêu giàu và nền tảng của quy tắc 5 giờ

Thống kê từ nghiên cứu kéo dài 5 năm của tác giả Thomas Corley trên hơn 200 triệu phú tự thân chỉ ra rằng 86% trong số họ đọc sách để phát triển bản thân, trong khi 63% chọn nghe sách nói trên đường di chuyển. Chuyên gia tài chính Choncé Maddox cũng xác nhận một triệu phú trung bình đọc ít nhất hai cuốn sách mỗi tháng. Danh sách những người đam mê đọc sách bao gồm nhiều nhà lãnh đạo và tỷ phú hàng đầu thế giới như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk hay Jack Ma.

Để duy trì thói quen học hỏi, khái niệm quy tắc 5 giờ đã được Michael Simmons, người đồng sáng lập tổ chức Empact, đúc kết từ phương pháp làm việc của nhà lập quốc Mỹ Benjamin Franklin. Nguyên lý cốt lõi của quy tắc này yêu cầu mỗi cá nhân dành ít nhất một giờ mỗi ngày và 5 giờ mỗi tuần cho việc trau dồi kiến thức. Khoảng thời gian này có thể được chia nhỏ linh hoạt như đọc sách 30 phút buổi sáng hoặc nghiên cứu tài liệu mới vào buổi tối, với yêu cầu bắt buộc là sự tập trung có chủ đích.

Chu trình học tập toàn diện từ lý thuyết đến thực tiễn

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates duy trì tốc độ đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm để xây dựng hệ thống kiến thức đa ngành. Tỷ phú Warren Buffett thậm chí dành từ 5 đến 6 giờ mỗi ngày cho việc đọc tài liệu. Nhà đầu tư huyền thoại này ví quá trình tích lũy kiến thức giống như cơ chế hoạt động của lãi kép, nơi những thông tin nhỏ được cộng gộp liên tục sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho các quyết định kinh doanh.

Việc áp dụng quy tắc 5 giờ không chỉ giới hạn ở bước đọc sách. Quá trình này đòi hỏi một khoảng nghỉ để suy ngẫm, đặt câu hỏi và phân tích tính ứng dụng của kiến thức. Nhiều nhà lãnh đạo như Sara Blakely hay Richard Branson sử dụng phương pháp viết nhật ký để hệ thống hóa ý tưởng và rút kinh nghiệm từ các quyết định cũ. Bước cuối cùng của quy tắc là quá trình thử nghiệm thực tế. Kiến thức thu thập được từ sách vở về quản trị hay kỹ năng lãnh đạo cần được áp dụng trực tiếp vào công việc. Dữ liệu từ các lần thử nghiệm thành công hay thất bại sẽ trở thành cơ sở để điều chỉnh chiến lược, tạo thành một vòng lặp gồm học hỏi, suy ngẫm, thử nghiệm, rút kinh nghiệm và tiếp tục học.