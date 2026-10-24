Tỷ phú Bill Gates cảnh báo AI có thể gây ra hai thập kỷ biến động kinh tế, xã hội

Tỷ phú Bill Gates cho rằng, xã hội cần vượt qua giai đoạn biến động do AI đó trước khi có thể bước vào một kỷ nguyên thịnh vượng. (Nguồn: Anadolu)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho podcast Decoder thuộc trang tin công nghệ của Mỹ The Verge, được đăng tải ngày 22/10, tỷ phú 70 tuổi cho rằng, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên AI sẽ tạo ra cả người thắng và người thua, đồng thời đặt ra những câu hỏi căn bản về việc làm và vị trí của con người trong xã hội.

Ông Gates nhấn mạnh: “Mối lo ngại lớn nhất của tôi là giai đoạn chuyển tiếp 20 năm này, nơi sẽ có người thắng và người thua, cùng với rất nhiều sự xáo trộn”. Theo ông, xã hội cần vượt qua giai đoạn biến động đó trước khi có thể bước vào một kỷ nguyên thịnh vượng.

Tuy nhiên, ông lưu ý, khoảng thời gian 20 năm chỉ là ước tính, không phải dự báo chắc chắn. Quá trình chuyển đổi có thể diễn ra nhanh hoặc chậm hơn, tùy thuộc vào tiến bộ công nghệ và những quyết định liên quan đến việc kiểm soát tốc độ phát triển.

Theo ông Gates, những bước tiến trong AI và robot hình người cuối cùng có thể giúp máy móc đảm nhiệm phần lớn công việc chân tay hiện do con người thực hiện, từ xây dựng nhà cửa, canh tác nông nghiệp đến phẫu thuật. Dù khả năng này có thể giúp giảm tình trạng thiếu hụt hàng hóa và dịch vụ, ông cho rằng xã hội vẫn có thể chủ động dành một số hoạt động cho con người, như chăm sóc trẻ em, chế biến thức ăn, sáng tạo nghệ thuật và thi đấu thể thao.

Nhà đồng sáng lập Microsoft cũng nhấn mạnh, tiềm năng ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp, song cảnh báo chính phủ và xã hội chưa chuẩn bị đầy đủ cho tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ này.

Ông kêu gọi tăng cường sự giám sát của chính phủ và xây dựng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật nhằm ngăn chặn những nguy cơ như tấn công mạng và các mối đe dọa sinh học. Theo ông, không thể giao hoàn toàn trách nhiệm kiểm soát những rủi ro này cho các công ty AI.

Ông Gates cảnh báo, ngay cả trong kịch bản thuận lợi nhất, sự phát triển của AI vẫn có thể dẫn đến một trong những giai đoạn biến động lớn nhất trong lịch sử loài người: “Tôi rất tiếc khi phải thông báo tin này, nhưng việc không nói cho mọi người biết điều này sắp xảy ra còn tệ hơn. Là con người, chúng ta có quyền lựa chọn cách định hình tương lai”.