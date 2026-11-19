Ông Hsieh Wen-Ta nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hon. Precision, người kiến tạo khối tài sản tỷ USD từ phân khúc thiết bị hậu kiểm bán dẫn

Trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán hiệu năng cao, ánh hào quang thường thuộc về những gã khổng lồ thiết kế hay gia công vi xử lý như Nvidia và TSMC. Tuy nhiên, ẩn sau những siêu chip làm thay đổi thế giới là một mắt xích thầm lặng nhưng mang tính sống còn: hệ thống thiết bị kiểm thử, phân loại và kiểm soát nhiệt độ mạch tích hợp. Hsieh Wen-Ta, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hon. Precision, đã âm thầm xây dựng đế chế công nghệ tỷ đô và khối tài sản cá nhân lên tới hàng tỷ USD từ chính phân khúc ngách ít được công chúng biết đến này.

Chọn lối đi ngách trong chuỗi giá trị bán dẫn

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật tại Taipei Industrial College (nay là Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc), Hsieh Wen-Ta bước chân vào ngành thiết bị bán dẫn trong thập niên 1990. Đây là thời điểm vàng khi Đài Loan (Trung Quốc) bứt phá mạnh mẽ, từng bước trở thành công xưởng chip của thế giới. Những năm tháng lăn lộn tại dây chuyền sản xuất đã giúp vị kỹ sư trẻ thấu hiểu tường tận những điểm nghẽn kỹ thuật mà các nhà máy chế tạo vi mạch đang đối mặt.

Năm 1999, thay vì lao vào cuộc đua đúc chip đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ và sự cạnh tranh khốc liệt, Hsieh cùng một nhóm kỹ sư quyết định thành lập Hon. Technology là tiền thân của Hon. Precision. Ông chọn giải quyết một bài toán chuyên biệt ở khâu hậu kiểm: tự động hóa quy trình kiểm thử và phân loại chip.

Trong ngành bán dẫn, một bộ xử lý dù có thiết kế tối tân đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu không vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về hiệu năng, độ ổn định và khả năng chịu tải trước khi xuất xưởng. Từ những máy phân loại cơ bản ban đầu, Hon. Precision liên tục nâng cấp công nghệ, mở rộng sang các hệ thống kiểm thử cuối cùng, kiểm thử cấp độ hệ thống và đặc biệt là các giải pháp kiểm soát nhiệt độ siêu chính xác.

Triết lý kinh doanh thực tiễn của Hsieh Wen-Ta đã chứng minh rằng thị trường ngách không đồng nghĩa với quy mô nhỏ. Bằng việc giải quyết xuất sắc một nhu cầu kỹ thuật thiết yếu cho toàn ngành, Hon. Precision đã chiếm lĩnh gần một phần ba thị phần toàn cầu trong phân khúc máy kiểm thử và phân loại mạch tích hợp. Danh sách khách hàng của công ty quy tụ những cái tên quyền lực nhất ngành bán dẫn thế giới, tiêu biểu là TSMC và Nvidia.

Cú hích từ cơn sốt AI và bài học “bán cuốc xẻng”

Giới đầu tư tài chính thường ví chiến lược của Hon. Precision như mô hình cung cấp “cuốc và xẻng” trong một cơn sốt tìm vàng. Thay vì đặt cược xem hãng công nghệ nào sẽ giành chiến thắng cuối cùng trên mặt trận AI, doanh nghiệp của ông Hsieh phục vụ hạ tầng sản xuất chung cho tất cả. Nền tảng kỹ thuật được bồi đắp suốt hơn 25 năm giúp công ty lập tức đón trọn làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu khi AI tạo sinh bùng nổ.

Chip phục vụ AI và điện toán đám mây có mật độ bóng bán dẫn dày đặc, tiêu thụ điện năng lớn và tỏa nhiệt cực cao, khiến quy trình kiểm thử trở nên phức tạp gấp bội. Điều này biến các thiết bị kiểm soát nhiệt của Hon. Precision thành mặt hàng được săn đón. Kết quả kinh doanh năm 2025 ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục khi gần 75% đơn hàng của công ty gắn liền với mảng AI và điện toán hiệu năng cao. Doanh thu năm này tăng hơn gấp đôi, chạm mốc 30,3 tỷ Đài tệ (tương đương khoảng 1 tỷ USD), mang về khoản lợi nhuận ròng 12,4 tỷ Đài tệ.

Tháng 11/2025 đánh dấu cột mốc lịch sử khi Hon. Precision chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan với mã 7769, huy động thành công khoảng 35 tỷ Đài tệ (1,1 tỷ USD). Đà tăng phi mã của cổ phiếu hậu niêm yết đã đưa Hsieh Wen-Ta gia nhập câu lạc bộ tỷ phú thế giới. Theo dữ liệu từ Forbes công bố ngày 10/9/2026, bất chấp những nhịp điều chỉnh chung của thị trường chứng khoán, khối tài sản của ông vẫn đạt khoảng 6 tỷ USD, xếp thứ 694 toàn cầu.

Đà tăng trưởng của doanh nghiệp tiếp tục được nối dài sang năm 2026. Chỉ trong 8 tháng đầu năm, doanh thu lũy kế của Hon. Precision đã đạt khoảng 35 tỷ Đài tệ, tăng tới 92,92% so với cùng kỳ. Trước lượng đơn đặt hàng dồn dập, ban lãnh đạo công ty lên kế hoạch nâng công suất thêm 40% trong năm 2026 để đạt mức 3.000 thiết bị mỗi năm, đồng thời khởi động dự án xây dựng nhà máy mới dự kiến vận hành từ năm 2028.

Dẫu vậy, bài toán mở rộng quy mô trong ngành thiết bị bán dẫn luôn tiềm ẩn rủi ro từ tính chu kỳ đầu tư và tốc độ đào thải công nghệ chóng mặt. Duy trì ngân sách nghiên cứu phát triển, quản trị rủi ro chuỗi cung ứng và kiểm soát chi phí sẽ là thước đo bản lĩnh tiếp theo của vị thuyền trưởng ngoài 60 tuổi. Hành trình từ một kỹ sư mẫn cán đến nhà sáng lập đế chế tỷ đô của Hsieh Wen-Ta là minh chứng rõ nét cho giá trị của sự kiên định: làm chủ một mắt xích cốt lõi trong chuỗi cung ứng toàn cầu chính là con đường bền vững nhất để vươn tới đỉnh cao.