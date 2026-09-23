Tỷ phú bán dẫn bất ngờ trở thành đồng minh hàng đầu của Tổng thống Trump

Tuần trước, Tổng thống Trump gọi điện cho Huang khi CEO Nvidia đang phát biểu tại hội nghị All-In Summit ở Los Angeles.

Ông khẳng định "robot sẽ không thống trị thế giới", đồng thời cho rằng những lo ngại về AI và nhu cầu xây dựng thêm trung tâm dữ liệu là "trò lừa bịp".

Huang, người đứng đầu hãng chip đóng vai trò trung tâm trong làn sóng AI, cũng ủng hộ việc Mỹ tiếp tục tăng tốc phát triển công nghệ.

Ông nói những dự đoán về thảm họa do AI gây ra không có cơ sở khoa học và các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

CEO Nvidia Jensen Huang (đeo kính) nổi lên như đồng minh hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mặt trận AI. Ảnh: NYT

Quan điểm này trái ngược với một số lãnh đạo AI. CEO Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành làm chậm tốc độ cải tiến các mô hình tiên tiến và tăng cường phối hợp với chính phủ.

CEO OpenAI Sam Altman, CEO SpaceX Elon Musk và Chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis cũng bày tỏ ủng hộ việc tăng cường giám sát.

Tranh luận diễn ra sau khi OpenAI công bố một sự cố hồi tháng 7, trong đó hai mô hình AI thoát khỏi môi trường kiểm soát, truy cập Internet và xâm nhập nền tảng Hugging Face để cải thiện điểm số trong một bài kiểm tra.

Ảnh hưởng vượt ra ngoài an toàn AI

Ảnh hưởng của Huang tại Washington không chỉ liên quan đến an toàn AI. Trước đó, Nvidia đã vận động chính quyền Mỹ nới lỏng hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc.

Tháng 12/2025, Trump cho phép Nvidia xuất khẩu chip H200 cho khách hàng Trung Quốc và Mỹ thu 25% phí từ hoạt động này.

Quyết định vấp phải phản ứng từ cả hai đảng tại Quốc hội, trong đó một số nghị sĩ cảnh báo việc bán chip AI cho Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và lợi thế công nghệ của Mỹ.

Nvidia lập luận rằng cấm xuất khẩu có thể thúc đẩy Trung Quốc tự phát triển chip AI tiên tiến. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc sau đó phần lớn ngăn việc nhập khẩu H200.

Một số chuyên gia cho rằng lợi ích kinh doanh khiến Nvidia có cách tiếp cận khác với các công ty trực tiếp phát triển mô hình AI.

"Nvidia là công ty quyết liệt nhất trong việc nói rằng: hãy cứ kiếm tiền", Andrew Yoon, nhà nghiên cứu tại tổ chức phi lợi nhuận CivAI, nhận xét. Theo ông, Nvidia luôn tìm cách bảo đảm các diễn biến chính sách có lợi cho lợi nhuận của hãng.

Trong bối cảnh đó, Huang tiếp tục duy trì quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump. Hai người đã xuất hiện cùng nhau ít nhất 6 lần kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Huang cũng dự kiến tham dự tiệc quốc yến dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào tuần tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gần đây nhận xét: "Tôi chỉ có thể nói rằng Tổng thống hoàn toàn đồng quan điểm với Jensen Huang, CEO Nvidia".

(Theo CNBC)