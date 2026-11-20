Theo People, ông Bloomberg và bà Taylor trao lời thề nguyện với sự góp mặt của các thành viên gia đình, trong đó có Emma và Georgina, 2 con gái của ông. Sau nghi thức chính, ông Bloomberg và bà Taylor tổ chức bữa tiệc nhỏ với khoảng 15 khách mời. Thông tin về trang phục, nghi thức và những chi tiết riêng tư khác của buổi lễ không được công bố rộng rãi.

Ông Bloomberg và bà Taylor gặp nhau lần đầu năm 2000 tại cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Công dân. Khi ấy, ông đang chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử thị trưởng New York. Họ tình cờ ngồi cạnh nhau trong cuộc họp rồi gặp lại tại nhà hàng. Bà Taylor từng kể chính ông Bloomberg đã chủ động mời bà đi uống nước vào tối hôm đó.

Tỷ phú 84 tuổi cưới bạn gái sau 26 năm gắn bó.Ảnh: GC Images↵

Từ cuộc gặp ấy, họ bắt đầu mối quan hệ kéo dài hơn 2 thập kỷ. Trong thời gian bên nhau, họ thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Trong cuộc phỏng vấn năm 2020, ông Bloomberg từng nói họ không có ý định thay đổi tình trạng quan hệ. Cặp đôi quyết định kết hôn 6 năm sau đó.

Đây là cuộc hôn nhân thứ 2 của mỗi người. Ông Bloomberg từng kết hôn với bà Susan Brown vào năm 1975. Họ có 2 con gái là Emma, 47 tuổi, và Georgina, 43 tuổi, trước khi ly hôn năm 1993. Ông Bloomberg và bà Taylor không có con chung. Bà Taylor từng chia sẻ rằng mình rất thân thiết với 2 con gái của ông và xem mình như một người bạn hoặc mẹ kế không chính thức.

Bà Taylor có sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính và quản lý nhà nước. Bà từng làm việc tại các ngân hàng đầu tư Smith Barney, Lehman Brothers và Donaldson, Lufkin & Jenrette trước khi chuyển sang lĩnh vực quản lý công. Bà đảm nhiệm nhiều vị trí trong chính quyền bang New York, trong đó có chức Giám đốc Ngân hàng bang từ năm 2003 đến 2007.

Sau khi rời chức vụ này, bà Taylor tiếp tục tham gia đầu tư tư nhân và giữ vai trò trong hội đồng quản trị của nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Anna Wintour, cựu Tổng biên tập tạp chí Vogue, từng dành lời khen cho bà. Bà Wintour đánh giá cao sự thông minh, độc lập và cá tính riêng của Taylor.