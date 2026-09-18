Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc suy giảm

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Chính phủ Hàn quốc

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 15 đến 17-9 cho thấy, tỷ lệ đánh giá tích cực đối với hoạt động của Tổng thống Lee Jae Myung giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước, trong khi tỷ lệ không tán thành tăng 5 điểm, lên 56%.

Đây là mức không tán thành cao nhất kể từ khi Tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc nhậm chức vào tháng 6-2025, cách tới 19 điểm phần trăm so với tỷ lệ ủng hộ.

Khảo sát cho thấy, chính sách bất động sản tiếp tục là nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất trong số những người đánh giá tiêu cực về hoạt động của Tổng thống Lee Jae Myung, với 20%.

Công tác bổ nhiệm nhân sự đứng thứ hai, ở mức 16%, trong khi các vấn đề kinh tế và đời sống chiếm 9%.

Theo Gallup, bất động sản đã đứng đầu danh sách những lý do khiến người dân đánh giá tiêu cực về Tổng thống Lee Jae Myung kể từ cuối tháng 7. Trong khi đó, vấn đề nhân sự vọt lên vị trí thứ hai sau những đề cử nhân sự mới cho chính phủ.

Những tranh luận về công tác bổ nhiệm diễn ra trong thời gian gần đây liên quan đến một số ứng viên được Tổng thống Lee Jae Myung đề cử. Nghị sĩ Yong Hye-in, người được đề cử làm Bộ trưởng Bình đẳng giới, đã xin rút khỏi vị trí này hồi đầu tuần sau những tranh cãi liên quan đến cá nhân.

Trong khi đó, ứng viên Bộ trưởng Tư pháp Kim Seung-won tham dự phiên điều trần xác nhận tại Quốc hội ngày 16-9 trong bối cảnh phải giải trình về cáo buộc vận động trái phép cơ quan quản lý dược phẩm nhằm đẩy nhanh việc phê duyệt một phương pháp điều trị Covid-19 vào năm 2021.

Đáng chú ý, sự ủng hộ dành cho đảng Dân chủ cầm quyền lại tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước, lên 40%. Trong khi đó, đảng Quyền lực Nhân dân đối lập chính giảm 2 điểm phần trăm, còn 27%.

Chính phủ đương nhiệm của Hàn Quốc đang nỗ lực triển khai các chính sách về kinh tế, bất động sản và cải cách hành chính. Việc tỷ lệ đánh giá tích cực giảm liên tiếp trong bốn tuần qua đồng nghĩa các vấn đề về nhà ở và nhân sự trở thành những lĩnh vực cần phải được quan tâm đặc biệt trong quá trình điều hành.