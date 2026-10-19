Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump thấp kỷ lục trước bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: XINHUA

Kết quả thăm dò dư luận do Washington Post (WP), ABC News và Ipsos thực hiện, cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong số người trưởng thành tại Mỹ hiện ở mức 33%, trong khi 66% không tán thành. Tỷ lệ ủng hộ thấp hơn 4% so với tháng 7.

Đây là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu, tỷ lệ ủng hộ ông chủ Nhà Trắng là 38%, trong khi 62% không tán thành.

Theo cuộc khảo sát, lần đầu tiên sau hơn một thập niên, đảng Dân chủ được đánh giá là đáng tin cậy hơn đảng Cộng hòa về mặt quản lý kinh tế, với tỷ lệ 40% so với 33%.

Tỷ lệ ủng hộ tổng thống từ lâu luôn là một trong những chỉ dấu quan trọng nhất để dự đoán kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 9 đến 13-10, với 2.545 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ.

Theo tờ USA Today, cuộc khảo sát trên cho thấy vấn đề kinh tế, cuộc chiến tại Iran và những tác động tài chính là những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ. Nhiều người dân không tán thành cách xử lý các vấn đề trên của Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa.