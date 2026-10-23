Tỷ lệ ủng hộ ông Trump chạm đáy, đảng Cộng hòa chịu sức ép trước bầu cử giữa kỳ

Theo kết quả khảo sát do Ipsos công bố, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm xuống 31%, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò cách đây 2 tuần và là mức thấp nhất trong 2 nhiệm kỳ của ông.

Trong khi đó, 66% số người được hỏi không tán thành hiệu quả công việc của chủ nhân Nhà Trắng.

Về kinh tế, 68% người tham gia khảo sát không hài lòng với cách ông Trump điều hành, trong đó có 37% người tự nhận là cử tri đảng Cộng hòa.

Kết quả này xuất hiện khoảng 2 tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ, thời điểm đảng Cộng hòa đối mặt nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội.

Khảo sát do Washington Post, ABC News và Ipsos công bố ngày 18/10 cũng ghi nhận tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở mức 33%, giảm 4 điểm phần trăm so với tháng 7. Đây là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông theo cuộc thăm dò này.

Khi được hỏi sẽ bỏ phiếu cho đảng nào nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay thời điểm khảo sát, 47% cử tri đã đăng ký cho biết nghiêng về đảng Dân chủ, trong khi tỷ lệ dành cho đảng Cộng hòa là 35%.

Chênh lệch 12 điểm phần trăm này là lớn nhất trong các khảo sát của Reuters/Ipsos thuộc chu kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ hiện tại. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 16 đến 19/10 với 1.679 người tham gia, biên độ sai số 2 điểm phần trăm.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm trong bối cảnh dư luận phản ứng với chiến dịch không kích nhằm vào Iran mà ông phát động ngày 28/2.

Xung đột kéo theo việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, góp phần đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao.

Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ, giá xăng trung bình tại nước này ngày 20/10 đạt 4,28 USD/gallon, cao hơn gần 1,3 USD so với cùng kỳ năm ngoái, dù đã giảm nhẹ trong những tuần gần đây. Chính quyền ông Trump đang tìm cách kéo giảm giá nhiên liệu, trong đó có dầu diesel.

Ông Trump từng kêu gọi cử tri hình dung tên mình xuất hiện trên lá phiếu, đồng thời cam kết trao 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội.

Tại cuộc vận động cho Thượng nghị sĩ Roger Marshall ở bang Kansas ngày 19/10, ông cũng công bố quỹ hỗ trợ trị giá 8 tỷ USD nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu diesel cho nông dân trong mùa thu hoạch.