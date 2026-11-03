Tỷ lệ ủng hộ ông Donald Trump sát ngưỡng thấp kỷ lục

Ít nhất 4 chuyến bay tại châu Âu đã trở thành mục tiêu của những lời đe dọa đánh bom vào ngày 3/11, tiếp nối một vụ việc tương tự xảy ra hôm 2/11. Tình trạng này buộc một số chuyến bay phải chuyển hướng, đồng thời khiến một sân bay ở Ba Lan phải tạm thời đóng cửa.