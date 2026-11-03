Tỷ lệ ủng hộ ông Donald Trump sát ngưỡng thấp kỷ lục
Trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Mỹ, các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục neo ở mức sát ngưỡng thấp kỷ lục. Kết quả này phản ánh sự lo ngại sâu sắc của cử tri Mỹ đối với các vấn đề kinh tế trong nước cũng như biến động địa chính trị quốc tế trước thời điểm bỏ phiếu quyết định cán cân quyền lực.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ty-le-ung-ho-ong-donald-trump-sat-nguong-thap-ky-luc-24626110323312889.htm