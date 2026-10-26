Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duy trì ổn định

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (giữa) trong một sự kiện giao lưu tại Thủ đô Tokyo. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản

Cuộc thăm dò được thực hiện trên toàn quốc trong hai ngày 24 và 25-10. Kết qua cho thấy, tỷ lệ ủng hộ nội các không thay đổi so với khảo sát ngày 26 đến 27-9, dù tỷ lệ không ủng hộ tăng 1 điểm phần trăm.

Trước đó, mức tín nhiệm của chính phủ Thủ tướng Takaichi Sanae từng giảm xuống 41% trong cả tháng 7 và tháng 8, mức thấp nhất kể từ khi bà lên nắm quyền vào tháng 10-2025. Tỷ lệ này phục hồi trong khảo sát tháng 9, cũng là lần đầu tiên vượt tỷ lệ không ủng hộ sau ba tháng.

Kết quả mới nhất tuy cho thấy mức ủng hộ đã ổn định, nhưng những tranh cãi liên quan đến nhân sự và chính sách vẫn tiếp diễn.

Thực tế, một nội dung đáng chú ý được nêu trong khảo sát là việc cựu Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Kazuo Yana bị miễn nhiệm sau những phát biểu gây tranh cãi về việc tùy ý cắt ngân sách dành cho đường sá tại các địa phương có thị trưởng không ủng hộ ông trong cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 2.

Có 41% người được hỏi cho rằng việc miễn nhiệm ông Yana diễn ra quá muộn, trong khi 40% đánh giá quyết định này là phù hợp. Chỉ 6% cho rằng không cần thiết phải miễn nhiệm ông. Dù phần lớn người tham gia khảo sát không phản đối quyết định xử lý nhân sự, vụ việc không khiến tỷ lệ ủng hộ nội các suy giảm trong kỳ thăm dò này.

Khảo sát cũng ghi nhận sự quan tâm lớn đến tính minh bạch trong hoạt động của chính phủ. Các cuộc gặp giữa ông Kazuo Yana và quan chức Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch không có hồ sơ lưu trữ, khiến việc xác định ông có tìm cách tác động đến phân bổ ngân sách hay không trở nên khó khăn. Theo quy định hiện hành, những tương tác nhỏ, chẳng hạn phản hồi yêu cầu của nghị sĩ, không bắt buộc phải ghi chép.

Khi được hỏi về quy định này, 70% người tham gia khảo sát cho rằng mọi cuộc tiếp xúc như vậy cần được ghi lại, không có ngoại lệ; chỉ 11% muốn giữ nguyên quy định hiện tại. Kết quả phản ánh yêu cầu tăng cường trách nhiệm giải trình đối với hoạt động của các cơ quan công quyền.

Về chính sách kinh tế, chính phủ đã trình Quốc hội dự luật giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống từ mức ưu đãi 8% hiện nay xuống còn 1% kể từ tháng 4-2027, đồng thời đưa ra chương trình trợ cấp mới gắn với thu nhập. Có 37% người được hỏi ủng hộ dự luật, 39% phản đối và 24% chưa có ý kiến rõ ràng. Tỷ lệ ý kiến chia gần như ngang nhau cho thấy đề xuất vẫn gây tranh luận.

Khi đánh giá hoạt động của nội các theo thang điểm 5, người tham gia khảo sát chấm trung bình 2,7 điểm. Chính sách đối ngoại và an ninh đạt điểm cao nhất trong các lĩnh vực được đánh giá, ở mức 2,6 điểm; tiếp theo là các biện pháp ứng phó giá cả tăng và thúc đẩy kinh tế, đạt 2,5 điểm. Chính sách an sinh xã hội và ứng phó tỷ lệ sinh giảm, chính sách tài khóa và chính sách đối với người nước ngoài đều đạt 2,4 điểm.

Về mức độ ủng hộ các đảng phái, khảo sát mới cũng ghi nhận tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền giảm từ 26% xuống 23%. Đảng Đổi mới Nhật Bản duy trì ở mức 5%, trong khi đảng Dân chủ vì Nhân dân tăng từ 4% lên 5%. Đáng chú ý, tỷ lệ người không ủng hộ bất kỳ đảng phái nào tăng từ 44% lên 47%.