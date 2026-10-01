Tỷ lệ trẻ mầm non ngoài công lập Hà Nội chiếm 31% tổng số trẻ ra lớp. Ảnh: Lê Nguyễn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026-2027, toàn thành phố có 340 trường mầm non ngoài công lập và 2.437 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, 100% đã được cấp phép, đang nuôi dạy gần 143.000 trẻ, chiếm 31% tổng số trẻ ra lớp.

Đáng chú ý, 66% trẻ là con công nhân tại các khu công nghiệp đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Mạng lưới cơ sở mầm non ngoài công lập được rà soát, sắp xếp theo hướng thực chất. So với tháng 12-2024, thành phố giảm 7 trường và 265 cơ sở độc lập không bảo đảm điều kiện. Tuy nhiên, số trẻ tại các cơ sở độc lập vẫn tăng hơn 8.700 trẻ, cho thấy nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ tại khu vực này tiếp tục lớn.

Cùng với mạng lưới, đội ngũ giáo viên cũng là yếu tố được quan tâm. Khối ngoài công lập hiện có gần 21.000 giáo viên, chiếm 43,3% tổng số giáo viên mầm non toàn thành phố; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đạt 74,9%, tăng 3,7% so với năm 2024.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng giữa các cơ sở chưa đồng đều; đội ngũ còn biến động; điều kiện cơ sở vật chất, phòng cháy, chữa cháy tại một số cơ sở độc lập còn hạn chế. Công tác giám sát nội bộ ở một số nơi còn hình thức, trong khi hậu kiểm tại cấp xã chưa thường xuyên, dữ liệu chưa liên thông.

Để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ngoài công lập, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở hoạt động có phép và được hậu kiểm định kỳ; 100% giáo viên đạt chuẩn theo lộ trình; không để xảy ra vụ việc mất an toàn cho trẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện phân công trách nhiệm quản lý trong mô hình chính quyền hai cấp; tăng cường quản lý dựa trên dữ liệu, xây dựng bản đồ số các cơ sở giáo dục mầm non được cấp phép; bảo đảm an toàn cho trẻ; nâng chuẩn đội ngũ và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách.

Thời gian tới, các xã, phường cần rà soát chính xác số lượng cơ sở giáo dục mầm non, công khai danh sách cơ sở được cấp phép và kiên quyết xử lý cơ sở hoạt động không phép, vượt quy mô trẻ hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn. 100% cơ sở giáo dục mầm non cũng phải hoàn thành cập nhật dữ liệu, chữ ký số trên cơ sở dữ liệu ngành, quản lý sức khỏe và tổ chức bữa ăn bán trú qua phần mềm HanoiCheck.

Cùng với đó, các cơ sở cần chú trọng chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1, không dạy trước chương trình lớp 1 dưới mọi hình thức; tăng cường hoạt động thể chất, đổi mới giáo dục nghệ thuật và tạo môi trường cho trẻ làm quen tiếng Anh. Việc bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, kỹ năng quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ngoài công lập.