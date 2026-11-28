Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức trong nhà trường, là nền tảng để học sinh tiếp thu kiến thức, diễn đạt suy nghĩ và tiếp nối những giá trị làm nên hồn cốt dân tộc. Trên nền tảng ấy, tiếng Anh giúp các em tự tin giao lưu quốc tế và tiếp cận tri thức thế giới.