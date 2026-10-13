Thị trường lao động châu Âu đang ghi nhận những thay đổi đáng chú ý, với tỷ lệ thất nghiệp tăng ở một số nước nhưng tiếp tục giảm ở những nước khác.

Dựa trên dữ liệu của Văn phòng Thống kê châu Âu (Eurostat), Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) và Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang Nga (Rosstat), đồ họa dưới đây so sánh tỷ lệ thất nghiệp tại các nước châu Âu trong tháng 8/2026. Riêng số liệu của Anh và Thụy Sỹ là tháng 6/2026, tháng mới nhất có dữ liệu.

Một năm trước, Tây Ban Nha là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu. Tuy nhiên, vị trí này hiện đã thuộc về Phần Lan, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trên thị trường lao động khu vực.

Tại Phần Lan, xuất khẩu và đầu tư đã khởi sắc, nhưng sự cải thiện này chưa kéo theo nhu cầu tuyển dụng trên diện rộng. Nhu cầu lao động vẫn yếu, khiến nhiều người tìm việc phải tiếp tục chờ đợi đà phục hồi kinh tế lan sang thị trường lao động.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Hy Lạp giảm từ 8,8% xuống 7,4% trong vòng một năm, tiếp nối đà phục hồi của thị trường lao động. Ngược lại, tỷ lệ này tại Pháp tăng từ 7,8% lên 8,2%.

Nga ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp thấp, ở mức 2,2%, nhưng trong bối cảnh khác. Các thế hệ mới gia nhập lực lượng lao động có quy mô nhỏ hơn, một bộ phận người dân di cư ra nước ngoài trong thời chiến, trong khi hoạt động sản xuất chuyển sang lĩnh vực quân sự. Những yếu tố này góp phần gây thiếu hụt lao động, khiến các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt hơn để tuyển nhân công.

Đức có một trong những tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn của châu Âu. Tuy nhiên, ngành công nghiệp ô tô nước này đang trải qua những đợt cắt giảm việc làm quy mô lớn.

Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, ngành ô tô Đức mất 42.300 việc làm, đưa số lao động trong ngành xuống mức thấp nhất kể từ năm 2005. Diễn biến này cho thấy một ngành công nghiệp lớn vẫn có thể suy yếu ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp của toàn nền kinh tế tương đối thấp.

Thuế quan của Mỹ và sự cạnh tranh từ Trung Quốc đang gây sức ép lên các hãng xe Đức. Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu, cảnh báo rằng cạnh tranh đang gia tăng cả tại thị trường Trung Quốc lẫn ở châu Âu, nơi các thương hiệu Trung Quốc mở rộng hoạt động. Vì vậy, những kế hoạch cắt giảm chi phí được đề ra trước đó không còn đủ để ứng phó.

Tình trạng cắt giảm việc làm cũng lan sang các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ô tô tại Đức. Trong 12 tháng qua, số lao động tại các nhà cung cấp linh kiện và phụ tùng ô tô của Đức giảm 7,6%, cao hơn mức giảm 6,1% tại các nhà sản xuất xe và động cơ.

Tại Tây Ban Nha, dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức hai chữ số, thị trường lao động đã cải thiện đáng kể so với năm 2013, khi hơn 1/4 lực lượng lao động nước này không có việc làm.

Ngành du lịch tiếp tục góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi. Trong quý 2/2026, ngành này sử dụng 3,18 triệu lao động, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025. Các lĩnh vực lưu trú, dịch vụ ăn uống và vận tải hành khách đều ghi nhận số lao động tăng, qua đó tạo thêm việc làm trong nhiều hoạt động phục vụ du khách. Kinh tế Tây Ban Nha được dự báo tăng trưởng 2% trong năm 2026.

Tuy nhiên, số việc làm tăng chưa giải quyết được tình trạng chênh lệch kéo dài giữa kỹ năng của người lao động và nhu cầu của nhà tuyển dụng. Khác biệt giữa các vùng cũng còn rõ rệt. Miền Bắc và miền Trung Tây Ban Nha thường có cơ cấu kinh tế đa dạng hơn và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn miền Nam, nơi phụ thuộc nhiều hơn vào du lịch và dịch vụ khách sạn.