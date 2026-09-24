Tỷ lệ thất nghiệp tại Australia chạm đỉnh 5 năm hậu đại dịch

Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở Australia do tốc độ tăng trưởng việc làm không theo kịp dòng người đổ vào lực lượng lao động. Ảnh: TTXVN phát

Đây là con số thất nghiệp cao nhất tại "xứ chuột túi" kể từ sau đại dịch COVID-19 và trái ngược hoàn toàn với dự báo đi ngang của các nhà kinh tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, dữ liệu do Cơ quan Thống kê Australia (ABS) công bố ngày 24/9 cho thấy lực lượng lao động nước này đã tăng thêm 67.700 người trong tháng 8, đẩy tỷ lệ tham gia lực lượng lao động lên mức 67,1%, áp sát mức cao kỷ lục 67,2%.

Mặc dù nền kinh tế tạo thêm được 39.500 việc làm, song số người thất nghiệp cũng tăng 28.200 người. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng do tốc độ tăng trưởng việc làm không theo kịp dòng người đổ vào lực lượng lao động.

Báo cáo việc làm là mảnh ghép kinh tế quan trọng trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA - ngân hàng trung ương) vào ngày 29/9 tới.

Ngày 21/9, Thống đốc RBA Michele Bullock từng nhấn mạnh tỷ lệ thất nghiệp cần nhích lên khoảng 4,5-5% để hạ nhiệt thị trường lao động và giảm áp lực lạm phát. Dù tỷ lệ thất nghiệp đã tăng, giới phân tích cho rằng mức độ này chưa đủ sức nặng để "níu chân" RBA. Hiện thị trường dự báo nhiều khả năng cơ quan này sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), các đợt tăng lãi suất dồn dập của RBA giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 đã làm tăng nguồn cung lao động tại Australia. Nguyên nhân là do nhiều người dân trong các hộ gia đình mắc nợ cao buộc phải gia nhập lực lượng lao động hoặc làm thêm 2-3 công việc để trang trải các khoản thanh toán lãi suất đang đè nặng

Trưởng bộ phận thống kê lao động của ABS Sean Crick cho biết trong tháng 8, tỷ lệ những người trước đây không nằm trong lực lượng lao động nay chuyển sang trạng thái thất nghiệp đã cao hơn so với những năm gần đây.

Sau khi số liệu việc làm được công bố, Hội đồng Dịch vụ Xã hội Australia (ACOSS) đã lên tiếng kêu gọi RBA cần nỗ lực tìm giải pháp duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất có thể.

Giám đốc điều hành ACOSS Cassandra Goldie cảnh báo việc để tỷ lệ thất nghiệp tăng lên ngưỡng 5-6% sẽ là một "thảm họa nhân đạo", để lại những tác động tàn phá lâu dài đối với người lao động bị gạt khỏi thị trường và buộc phải sống dựa vào các khoản trợ cấp thu nhập ít ỏi.

Lưu ý mức trợ cấp tìm việc (Jobseeker) hiện chỉ bằng 40% mức lương tối thiểu, bà Goldie kêu gọi chính phủ phải đi đầu trong công tác quản lý lạm phát, bảo đảm gánh nặng được chia sẻ công bằng và bảo vệ nhóm người có thu nhập thấp.