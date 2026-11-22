Trận đại chiến Liverpool vs Manchester United diễn ra lúc 23h30 ngày 22/11 (giờ Việt Nam), thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27. Dù MU từng thắng cả hai lượt đối đầu mùa trước, đội chủ sân Anfield vẫn được đánh giá cao hơn đáng kể trước giờ bóng lăn.

Hình minh họa.

Opta dự đoán tỷ lệ thắng Liverpool vs MU ra sao?

Theo kết quả 10.000 lần mô phỏng trước trận của siêu máy tính Opta, Liverpool có 57,3% khả năng giành chiến thắng. Trong khi đó, xác suất MU thắng chỉ đạt 20,5%, còn khả năng hai đội hòa nhau là 22,2%.

Như vậy, cơ hội chiến thắng của Liverpool cao gần gấp ba lần MU. Đáng chú ý, khả năng hai đội chia điểm còn nhỉnh hơn xác suất giành chiến thắng của Quỷ đỏ.

Kết quả mô phỏng phản ánh tương quan sức mạnh và phong độ trước trận, không đồng nghĩa Liverpool chắc chắn giành ba điểm.

Vì sao Liverpool được đánh giá cao hơn MU?

Liverpool đang có 18 điểm sau 10 vòng đấu, trong khi MU mới giành được 8 điểm và đứng trong nhóm xuống hạng. Khoảng cách này phần nào lý giải việc đội chủ nhà được Opta đánh giá vượt trội.

MU chưa thắng trong 8 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, với 5 trận hòa và 3 thất bại. Đội bóng thành Manchester cũng chưa giữ sạch lưới trận nào sau 10 vòng, khiến hàng phòng ngự trở thành nỗi lo lớn trước chuyến làm khách tới Anfield.

Liverpool có nhiều phương án tấn công đáng chú ý. Alexander Isak đã ghi 7 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, còn Cody Gakpo ghi bàn trong cả ba lần đối đầu MU gần nhất tại giải đấu.

Tuy nhiên, phong độ sân nhà của Liverpool chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng của HLV Andoni Iraola mới thắng một trong năm trận Ngoại hạng Anh tại Anfield mùa này.

MU có thể tạo bất ngờ trong ngày Pochettino ra mắt?

Một điểm đáng chú ý là MU bước vào trận đấu với HLV mới Mauricio Pochettino, người thay thế Michael Carrick trong kỳ nghỉ quốc tế.

Nhà cầm quân người Argentina sẽ phải tìm cách cải thiện khả năng phòng ngự và khai thác những điểm yếu của Liverpool. Thống kê cũng không đứng về phía Pochettino khi ông chưa thắng Liverpool trong 8 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường.

Dù vậy, MU có cơ sở để hy vọng. Quỷ đỏ đã đánh bại Liverpool trong cả hai lượt trận Ngoại hạng Anh mùa 2025/26, trong đó có chiến thắng 2-1 ngay tại Anfield.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng tấn công tốt hơn, Liverpool vẫn là đội có nhiều khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, việc MU thay HLV cùng tính chất khó lường của trận derby nước Anh có thể khiến cuộc đối đầu diễn ra căng thẳng hơn những gì các con số dự báo.