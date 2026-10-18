Tỷ lệ thắng Leeds vs MU mới nhất theo siêu máy tính dự đoán Opta

Leeds United tiếp đón Manchester United tại Elland Road trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27. Theo lịch chính thức của Premier League, trận đấu diễn ra lúc 13h00 ngày 18/10 theo giờ Anh, tương ứng 20h00 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Nếu xét tên tuổi và lịch sử đối đầu, MU thường là đội được đánh giá cao hơn. Nhưng bối cảnh hiện tại lại khá khác. Leeds đứng trên đối thủ ở bảng xếp hạng, bất bại trên sân nhà từ tháng 3, trong khi Quỷ đỏ đang trải qua chuỗi phong độ đáng thất vọng.

Điều đó được phản ánh khá rõ trong dự báo mới nhất của siêu máy tính Opta.

Hình minh họa.

Opta dự đoán Leeds có 41,8% khả năng thắng MU

Theo bài phân tích được Opta Analyst công bố ngày 16/10, siêu máy tính đã chạy 10.000 lượt mô phỏng trước trận Leeds vs Manchester United.

Leeds giành chiến thắng trong 41,8% số kịch bản. MU thắng 31,6%, còn khả năng trận đấu kết thúc hòa là 26,7%.

Đây là điểm đáng chú ý bởi MU thường được xếp cửa trên trong các cuộc đối đầu với Leeds. Lần này, mô hình của Opta lại nghiêng về đội chủ sân Elland Road.

Khoảng cách 10,2 điểm phần trăm không phải quá lớn, nhưng đủ để phản ánh sự khác biệt về phong độ của hai đội ở thời điểm hiện tại.

Vì sao Leeds được đánh giá cao hơn MU?

Điểm tựa lớn nhất của Leeds là Elland Road.

Đội bóng của Daniel Farke đang có chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà tại Premier League. Lần gần nhất Leeds có chuỗi dài hơn tại Elland Road là năm 2001, khi họ trải qua 15 trận liên tiếp không thua.

Leeds cũng bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 7, trong khi Manchester United đứng thứ 13.

Đây là lần đầu kể từ tháng 9/2002, không tính vòng khai mạc, Leeds gặp MU tại Premier League trong tình thế đứng trên đối thủ ở bảng xếp hạng. Trùng hợp là ở lần đó, Leeds đã thắng 1-0 tại Elland Road.

Những con số trên phần nào lý giải việc Opta đặt xác suất chiến thắng của đội chủ nhà lên 41,8%.

Leeds vừa khiến Arsenal phải vất vả

Leeds vừa nhận thất bại đầu tiên của mùa giải khi để Arsenal ngược dòng thắng 2-1 tại Emirates.

Tuy nhiên, màn trình diễn đó không hoàn toàn tiêu cực. Leeds dẫn trước nhà đương kim vô địch trong hơn một giờ thi đấu và chỉ để đối phương xoay chuyển cục diện ở giai đoạn sau.

Trước trận gặp Arsenal, Leeds duy trì thành tích bất bại qua 5 vòng đầu mùa.

Opta Power Rankings hiện chấm Leeds 91,8 điểm sức mạnh, xếp thứ 18 thế giới trong bảng cập nhật gần nhất.

Điều đó cho thấy đây không còn là một đội bóng chỉ hướng tới mục tiêu trụ hạng. Leeds đã tạo ra nền tảng đủ tốt để cạnh tranh với các đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng.

MU trải qua khởi đầu tệ nhất trong 40 năm

Tình hình của Manchester United hoàn toàn trái ngược.

Quỷ đỏ mới có 6 điểm sau 6 vòng Premier League, thành tích thấp nhất của CLB ở cùng giai đoạn kể từ mùa 1986/87 dưới thời Ron Atkinson, khi họ chỉ có 4 điểm.

MU cũng chưa giữ sạch lưới trận nào trong 6 vòng đầu mùa.

Điều đáng lo hơn là phong độ trên mọi đấu trường. Thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League khiến đội bóng của Michael Carrick kéo dài chuỗi không thắng lên 5 trận liên tiếp.

Áp lực vì thế đang tăng đáng kể lên Carrick và các cầu thủ.

Bruno Fernandes đang có dấu hiệu chững lại

Bruno Fernandes vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Manchester United, nhưng đội trưởng Quỷ đỏ đang trải qua giai đoạn thiếu hiệu quả.

Opta cho biết Bruno không trực tiếp tham gia bàn thắng nào trong 4 lần ra sân gần nhất, chuỗi dài nhất của anh kể từ giai đoạn 7 trận không ghi bàn hoặc kiến tạo kết thúc vào tháng 5/2025.

Dù vậy, đối đầu Leeds lại là câu chuyện khác.

Bruno đã góp dấu giày vào 9 bàn thắng trong 7 trận Premier League gặp Leeds, gồm 6 bàn và 3 kiến tạo. Đây có thể là điểm tựa để MU hy vọng đội trưởng tìm lại cảm giác tốt nhất ở Elland Road.

MU tạo ra nhiều cơ hội nhưng hiệu quả chưa tương xứng

Một nghịch lý đáng chú ý là các chỉ số tấn công của MU không quá tệ.

Theo Opta, Quỷ đỏ đã tung ra 125 cú sút, nhiều nhất Premier League sau 6 vòng. Họ cũng có 205 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, cao nhất giải đấu.

Bốn đội gần nhất đạt ít nhất số cú sút như MU sau cùng số vòng đấu đều kết thúc mùa giải trong top 2.

Vấn đề của MU nằm ở khả năng chuyển những cơ hội đó thành bàn thắng và kiểm soát trận đấu trong những thời điểm quyết định.

Nếu cải thiện được khâu dứt điểm, xác suất 31,6% mà Opta dành cho MU vẫn đủ lớn để Quỷ đỏ tạo ra một kết quả khác với dự báo.

Leeds từng thắng MU ngay tại Old Trafford

Cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng đem lại lợi thế tâm lý cho Leeds.

Tháng 4/2026, Leeds thắng MU 2-1 ngay tại Old Trafford nhờ cú đúp của Noah Okafor. Chiến thắng đó chấm dứt chuỗi 10 trận Premier League liên tiếp không thắng MU của đội bóng Yorkshire.

Nếu tiếp tục giành 3 điểm ở trận này, Leeds sẽ có hai chiến thắng liên tiếp trước MU tại giải VĐQG lần đầu tiên kể từ mùa 1971/72.

Tuy nhiên, lịch sử tại Elland Road vẫn đem lại một chút hy vọng cho Quỷ đỏ.

MU bất bại trong 7 chuyến làm khách gần nhất trước Leeds, thắng 5 và hòa 2. Thất bại gần nhất của họ tại đây là trận thua 0-1 vào tháng 9/2002.

Lực lượng MU tiếp tục là bài toán khó

MU có thể đón Kobbie Mainoo và Luke Shaw trở lại sau khi cả hai vắng mặt ở trận gặp Atletico Madrid.

Noussair Mazraoui và Benjamin Sesko cũng có khả năng tái xuất, nhưng Manuel Ugarte và Patrick Dorgu tiếp tục nghỉ dài hạn.

Trong khi đó, Leeds được dự báo vẫn thiếu Joe Rodon và Daniel James.

Opta dự đoán Noah Okafor cùng Dominic Calvert-Lewin tiếp tục là hai điểm nhấn trên hàng công của đội chủ nhà. Với MU, Matheus Cunha, Marcus Rashford, Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes là những nhân tố có thể quyết định khả năng tạo đột biến.

Leeds có thể khai thác điểm yếu nào của MU?

MU đang có xu hướng đưa nhiều cầu thủ lên phần sân đối phương và tạo ra số lượng cú sút lớn. Điều đó cũng có thể khiến khoảng trống xuất hiện khi họ mất bóng.

Leeds sở hữu những cầu thủ có tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nhanh như Okafor. Nếu MU tiếp tục gặp vấn đề trong việc bảo vệ không gian phía sau tuyến giữa, đội chủ nhà hoàn toàn có thể khai thác điểm yếu này.

Ngược lại, Leeds phải thận trọng với khả năng tạo sức ép liên tục của MU.

Nếu Quỷ đỏ kiểm soát tốt khu vực giữa sân và duy trì được số lần chạm bóng trong vòng cấm như từ đầu mùa, hàng phòng ngự Leeds sẽ phải chịu áp lực đáng kể.

Con số 41,8% nên được hiểu thế nào?

Tỷ lệ của Opta là xác suất được tạo ra từ mô hình dữ liệu và 10.000 lượt mô phỏng trước trận.

41,8% có nghĩa Leeds thắng trong khoảng 4.180 trên 10.000 kịch bản tương tự. MU thắng khoảng 3.160 lần, còn khoảng 2.670 kịch bản kết thúc với tỷ số hòa.

Đây không phải tỷ lệ cá cược, không phải lời khuyên đặt cược và cũng không bảo đảm kết quả.

Một bàn thắng sớm, thẻ đỏ, chấn thương, sai lầm cá nhân hay tình huống cố định đều có thể làm thay đổi hoàn toàn diễn biến thực tế.

Nhìn tổng thể, Leeds được Opta đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế Elland Road, vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ tốt hơn. MU vẫn sở hữu chất lượng nhân sự cùng các chỉ số tấn công đáng chú ý, nhưng Quỷ đỏ cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn đảo ngược dự báo của siêu máy tính.