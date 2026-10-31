Tỷ lệ thắng Chelsea vs MU: Siêu máy tính Opta nghiêng về đội chủ nhà

Chelsea tiếp đón Manchester United tại Stamford Bridge ở trận đấu sớm vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 12h30 ngày 31/10 theo giờ Anh, tương ứng 19h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Hai đội đều bước vào trận đấu với những vấn đề riêng. Chelsea vừa nhận các kết quả không thuận lợi ở Premier League và League Cup, còn MU đang trải qua chuỗi tám trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Trong bối cảnh đó, dự báo mới nhất từ siêu máy tính Opta đang nghiêng khá rõ về đội chủ sân Stamford Bridge.

Hình minh họa.

Opta dự đoán Chelsea có 52% khả năng thắng MU

Theo Match Centre của Opta Analyst cập nhật trong ngày thi đấu, Chelsea có 52% khả năng giành chiến thắng. Xác suất MU thắng là 23,5%, trong khi khả năng hai đội chia điểm ở mức 24,5%.

Trước đó, bản dự báo riêng của Opta công bố ngày 29/10 đưa ra các con số rất gần: Chelsea 51,8%, hòa 24,6% và MU 23,7%. Việc tỷ lệ chỉ thay đổi nhẹ cho thấy cán cân trước trận vẫn tương đối ổn định.

Chelsea là kịch bản có xác suất cao nhất, nhưng 52% chưa phải mức áp đảo. Gần một nửa số lần mô phỏng vẫn kết thúc theo hướng đội chủ nhà không thắng.

Phong độ và lợi thế Stamford Bridge đang ủng hộ Chelsea

Chelsea được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.

Trước vòng 9, đội bóng London có 13 điểm sau tám trận, trong khi MU mới thắng một trận tại Premier League và đứng ở nửa cuối bảng.

Stamford Bridge cũng là nơi Chelsea từng tạo ra những trận đấu giàu bàn thắng mùa này. Họ đã thắng Brighton 4-3 và Bournemouth 5-1, cho thấy khả năng tấn công vẫn đủ sức tạo khác biệt khi chơi trên sân nhà.

Ngược lại, MU đang rơi vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ đầu mùa. Quỷ đỏ không thắng tám trận liên tiếp trên mọi đấu trường, gồm ba trận hòa và năm thất bại. Đây là chuỗi không thắng dài nhất của CLB kể từ năm 1988.

Hai trận gần nhất càng khiến sức ép gia tăng khi MU lần lượt thua Como 1-4 tại Champions League rồi thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford.

Đáng lo hơn, MU chưa giữ sạch lưới trận nào tại Premier League mùa này. Trong khi đó, Chelsea có xu hướng nhập cuộc nhanh và đã nhiều lần ghi bàn trong những phút đầu.

Nếu đội chủ nhà mở tỷ số sớm, MU sẽ buộc phải đẩy đội hình lên cao và nguy cơ để lộ khoảng trống phía sau càng lớn.

Dù vậy, Chelsea cũng không có phong độ hoàn hảo. Đội bóng của Xabi Alonso vừa thua Tottenham 0-2 tại Stamford Bridge và sau đó bị Liverpool loại khỏi League Cup trên chấm luân lưu.

Bởi vậy, lợi thế của Chelsea chủ yếu đến từ việc MU đang bất ổn hơn, chứ không phải bởi đội chủ nhà đang có phong độ vượt trội.

Lực lượng và đối đầu vẫn mở ra cơ hội cho MU

Chelsea có thể đón Cole Palmer trở lại Premier League sau án treo giò. Tuy nhiên, đội chủ nhà thiếu João Pedro vì chấn thương đùi, trong khi Reece James, Emiliano Martínez, Maxence Lacroix và Jorrel Hato cũng chưa thể góp mặt.

Việc mất nhiều cầu thủ ở hàng phòng ngự có thể trở thành điểm MU tìm cách khai thác.

Bên phía Quỷ đỏ, Bruno Fernandes vẫn là nhân tố quan trọng nhất. Đội trưởng MU đã ghi ba bàn tại Premier League mùa này, trong khi Bryan Mbeumo dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với bốn pha lập công.

Nếu MU muốn tạo bất ngờ tại Stamford Bridge, khả năng chuyển trạng thái nhanh của Mbeumo, Matheus Cunha, Amad Diallo cùng những đường chuyền của Bruno có thể trở thành chìa khóa.

Thành tích đối đầu gần đây cũng đem lại hy vọng nhất định cho đội khách. Chelsea chỉ thắng hai trong 17 trận Premier League gần nhất gặp MU, hòa tám và thua bảy.

Ở mùa trước, MU thắng Chelsea cả hai lượt, trong đó có chiến thắng 1-0 ngay tại Stamford Bridge.

Tuy nhiên, cả hai chiến thắng gần nhất của Chelsea trước MU tại Premier League đều diễn ra trên sân nhà. Điều đó cho thấy Stamford Bridge vẫn có thể tạo ra khác biệt trong một cặp đấu vốn rất khó đoán.

Tỷ lệ Opta chỉ là xác suất chuyên môn

Con số Chelsea 52%, hòa 24,5% và MU 23,5% là xác suất từ mô hình phân tích dữ liệu của Opta, không phải tỷ lệ cá cược, không phải lời khuyên đặt cược và không bảo đảm kết quả.

Hiểu đơn giản, nếu mô phỏng rất nhiều trận đấu trong điều kiện tương tự, Chelsea chiến thắng ở khoảng hơn một nửa số trường hợp. Gần 48% còn lại vẫn thuộc về kịch bản MU thắng hoặc hai đội chia điểm.

Một bàn thắng sớm, thẻ đỏ, chấn thương, sai lầm cá nhân hay tình huống cố định đều có thể làm thay đổi hoàn toàn diễn biến thực tế.

Xét tổng thể, Chelsea có lợi thế nhờ sân nhà, vị trí trên bảng xếp hạng và việc MU đang sa sút mạnh. Tuy nhiên, thành tích đối đầu gần đây cùng những vấn đề phòng ngự của đội chủ nhà cho thấy Quỷ đỏ vẫn còn cơ hội tạo bất ngờ.