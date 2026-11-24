Tỷ lệ tận dụng cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp

Theo thống kê mới nhất của Cục Xuất nhập khẩu, tỷ lệ hàng xuất khẩu dùng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tăng từ 2% năm 2019 lên 10% năm 2025, tương ứng hơn 6 tỷ USD hàng xuất khẩu.

Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên CPTPP năm 2025 đạt 70,6 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm trước. Như vậy, so với tỷ lệ tận dụng C/O ưu đãi ở các FTA khác, tỷ lệ tận dụng ưu đãi CPTPP vẫn thuộc nhóm thấp nhất cùng RCEP (1,6%), trong khi Liên minh Kinh tế Á - Âu đạt 62,7%.

Tỷ lệ hàng xuất khẩu dùng C/O ưu đãi CPTPP tăng từ 2% năm 2019 lên 10% năm 2025, tương ứng hơn 6 tỷ USD. Ảnh: Nam Nguyễn

Số liệu từ Bộ Công Thương cũng cho thấy, sau hai năm Hiệp định CPTPP có hiệu lực và được đưa vào thực thi, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan chung tại các thị trường CPTPP chỉ đạt 1,67%; xuất khẩu sang khối tăng 7,2%, thấp hơn mức tăng 8,4% của xuất khẩu ra toàn thế giới. Đến năm 2025, con số này đã tăng đến 10%, đây là kết quả rất tích cực.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, nguyên nhân lớn nhất đến từ doanh nghiệp chưa biết hoặc chưa tận dụng tốt nhất mức thuế quan từ hiệp định. Khảo sát từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho thấy cứ bốn doanh nghiệp được hỏi về CPTPP chỉ có một doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích của hiệp định, chủ yếu là doanh nghiệp FDI. Tính chung các FTA, theo VCCI, cứ 5 USD hàng xuất khẩu năm 2025 mới có khoảng 1 USD được cấp C/O ưu đãi.

Tuy nhiên, con số 10% cần được nhìn nhận trong bối cảnh cụ thể. Bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết, tỷ lệ tận dụng C/O ưu đãi từ CPTPP thấp hơn EVFTA hay UKVFTA bởi tại nhiều thị trường CPTPP, doanh nghiệp có thể chọn ưu đãi theo nhiều hiệp định song song, vì vậy tỷ lệ mẫu C/O CPTPP bị "chia sẻ".

Nhật Bản là ví dụ điển hình. Theo bà Trịnh Thị Thu Hiền, Việt Nam và Nhật Bản cùng là thành viên của bốn FTA, gồm CPTPP, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP), Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Tỷ lệ sử dụng C/O mẫu CPTPP sang Nhật Bản chỉ khoảng 3-5%, trong khi mẫu AJ chiếm khoảng 25%, mẫu VJ khoảng 20% và mẫu RCEP gần 5%. Tính chung, khoảng 50% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sang Nhật Bản được hưởng ưu đãi thuế quan.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Australia, nơi hàng hóa Việt Nam có thể hưởng ưu đãi theo ba khuôn khổ CPTPP, Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) và RCEP.

Mức độ sử dụng C/O ưu đãi từ CPTPP xuất khẩu sang Mexico, Canada cao hơn rõ rệt. Ảnh: Nam Nguyễn

Đồng quan điểm, chia sẻ riêng với phóng viên Báo Công Thương, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế VCCI, cho rằng với 18 FTA mà Việt Nam đã tham gia, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn và có thể chủ động chọn cơ chế có lợi hơn, nhất là khi phần lớn thành viên CPTPP đã có FTA khác với Việt Nam.

Canada, Mexico - "điểm sáng" sử dụng C/O CPTPP

Ở chiều ngược lại, tại những thị trường mà CPTPP là FTA đầu tiên với Việt Nam, mức độ sử dụng C/O ưu đãi từ CPTPP cao hơn rõ rệt. Canada và Mexico là hai trong ba thị trường Việt Nam chưa có FTA trước khi CPTPP có hiệu lực. Ngay từ năm 2019, tỷ lệ kim ngạch sử dụng C/O ưu đãi từ CPTPP sang Canada đã đạt khoảng 8%, sang Mexico khoảng 7%.

Thủy sản, da giày, mây tre, chiếu cói là các nhóm hàng có tỷ lệ sử dụng C/O cao tại hai thị trường này, do mẫu C/O CPTPP không phải "chia phần" với hiệp định nào có trước.

Bên cạnh hạn chế về thông tin và việc ưu đãi bị phân tán cho nhiều hiệp định, quy tắc xuất xứ chặt chẽ tiếp tục là "điểm nghẽn" đối với một số ngành hàng khi sử dụng C/O ưu đãi từ CPTPP. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, với quy tắc "từ sợi trở đi" của CPTPP, chỉ cắt, may tại Việt Nam là chưa đủ để hưởng ưu đãi. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu từ các nước thành viên chỉ quanh mức 1,59 tỷ USD từ năm 2018 đến năm 2025.

Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) lưu ý, dùng nguyên liệu từ đối tác thuộc hiệp định khác không đồng nghĩa thành phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP. Theo ông Đậu Anh Tuấn, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về hiểu biết và khả năng tiếp cận thông tin xuất xứ, cần được ưu tiên hỗ trợ.

Về phía cơ quan quản lý, công tác cấp C/O tiếp tục được cải cách theo hướng thuận lợi hơn. Từ ngày 1/8/2026, theo Thông tư số 26/2026/TT-BCT, Bộ Công Thương chỉ trực tiếp cấp 12 mẫu C/O, các mẫu còn lại được phân cấp. Hệ thống eCoSys cho phép doanh nghiệp đăng ký hồ sơ thương nhân, đề nghị cấp C/O điện tử, đồng thời kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Dù vậy, được cấp C/O không có nghĩa doanh nghiệp hết trách nhiệm về xuất xứ; doanh nghiệp vẫn phải lưu giữ chứng từ nguyên liệu, hồ sơ sản xuất, định mức để phục vụ kiểm tra, hậu kiểm.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Vũ Ngọc Hiếu, Phòng Quản lý Kinh tế quốc tế thuộc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng chia sẻ: "C/O đã cấp, hàng đã xuất chưa phải là xong việc". Phân tích cụ thể, ông Hiếu cho biết thêm, được kiểm tra, xác minh xuất xứ không đồng nghĩa với vi phạm; doanh nghiệp kinh doanh bình thường vẫn có thể được chọn theo xác suất. Phần lớn vụ việc giải quyết qua kiểm tra hồ sơ; kiểm tra tại cơ sở sản xuất chỉ thực hiện khi hồ sơ chưa đủ căn cứ.

Chính vì vậy, Sở Công Thương Hải Phòng khuyến nghị các doanh nghiệp khi đăng ký hồ sơ cấp C/O thực hiện theo mô hình "5 lớp": pháp lý, nguyên liệu, sản xuất, xuất khẩu, cấp C/O. Mỗi lô hàng nên có mã hồ sơ riêng, có người phụ trách. Khi nhận yêu cầu xác minh, doanh nghiệp trả lời đúng hạn, giải trình trung thực, không sửa hồ sơ sau khi phát sinh yêu cầu.

Qua công tác kiểm tra, cấp C/O năm 2026, Sở Công Thương Hải Phòng chỉ ra các điểm doanh nghiệp còn vướng: định mức trong hồ sơ C/O chênh với quyết toán hải quan; thể hiện tiêu chí chưa đúng, nhất là hàm lượng giá trị khu vực trên mẫu AK, VK; bảng tính thiếu tài liệu tham chiếu; lưu trữ, truy xuất hồ sơ còn hạn chế.

"Một C/O có thể được cấp trong vài giờ. Nhưng để bảo vệ C/O đó, doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quản trị xuất xứ ngay từ hôm nay”, ông Vũ Ngọc Hiếu khuyến nghị và lưu ý cộng đồng doanh nghiệp, thay vì hỏi “Có xin được C/O không?”, doanh nghiệp nên hỏi “Hàng hóa có đáp ứng quy tắc xuất xứ không?” ngay từ khi chọn nguyên liệu, nhà cung cấp.

Chủ động chuẩn bị cho cơ chế tự chứng nhận xuất xứ từ năm 2029

Một mốc quan trọng mà doanh nghiệp cần chuẩn bị là cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Việt Nam sẽ áp dụng cơ chế này từ năm 2029 theo cam kết trong CPTPP. Khi đó, phần lớn trách nhiệm chứng minh xuất xứ sẽ chuyển về phía doanh nghiệp.

Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy, cơ chế tự chứng nhận có thể mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp nhỏ. Tại Diễn đàn Đối thoại giữa quan chức cấp cao CPTPP với lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức ngày 22/7/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Kenichi Kobayashi, quan chức cấp cao CPTPP của Nhật Bản, dẫn chứng trường hợp một doanh nghiệp nhỏ xuất khẩu trà xanh sử dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ theo CPTPP, giá trị xuất khẩu tăng khoảng 13 lần trong vòng 8 năm.

Để nâng cao tỷ lệ tận dụng C/O ưu đãi từ CPTPP và các FTA khác, ông Đậu Anh Tuấn khuyến nghị cần xây dựng các chương trình hỗ trợ theo từng ngành hàng, bao gồm cung cấp thông tin, đào tạo và tư vấn, dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Sau 7 năm thực thi CPTPP, tỷ lệ tận dụng 10% cho thấy dư địa còn rất lớn. Thước đo cho chặng đường tiếp theo sẽ là tỷ lệ tận dụng tiếp tục được cải thiện ở những ngành còn vướng quy tắc xuất xứ như dệt may, đồng thời doanh nghiệp chủ động hoàn thiện hồ sơ, năng lực chứng minh xuất xứ trước mốc tự chứng nhận năm 2029.

Năm 2025, thương mại hai chiều giữa Việt Nam với các thành viên CPTPP đạt 124,5 tỷ USD, tăng 11,9%; xuất khẩu đạt 70,6 tỷ USD, tăng 11,5% (theo số liệu của Bộ Công Thương). 9 tháng đầu năm 2026 đạt 114,2 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 64,04 tỷ USD, tăng 23,5%; nhập khẩu đạt 50,16 tỷ USD (số liệu Cục Hải quan, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại).