Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 100%

Cán bộ Trạm Y tế xã Bắc Sơn tuyên truyền cho người dân về chính sách dân số và phát triển

Địa bàn TTYT khu vực Bắc Sơn phụ trách gồm 6 xã: Bắc Sơn, Hưng Vũ, Vũ Lăng, Nhất Hòa, Vũ Lễ và Tân Tri. Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác truyền thông dân số được duy trì thông qua tuyên truyền tại cộng đồng và tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình. Kết quả, trung tâm và các xã trong toàn khu vực đã thực hiện được 403 cuộc tuyên truyền về công tác dân số và phát triển, thu hút 25.130 lượt người tham dự; cộng tác viên dân số thực hiện tư vấn, tuyên truyền trực tiếp tại 8.597 lượt hộ gia đình. Qua đó giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa và chủ động tiếp cận dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh.

Để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, thời gian tới, TTYT khu vực Bắc Sơn tiếp tục phối hợp với các trạm y tế xã rà soát, quản lý phụ nữ mang thai, tăng cường tư vấn cho thai phụ và gia đình; phát huy vai trò của cộng tác viên dân số trong vận động, hướng dẫn người dân đưa trẻ tham gia sàng lọc sơ sinh.