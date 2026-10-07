Tỷ lệ người dân tham gia Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số' còn thấp

Sau gần 3 tuần phát động cuộc thi, tỷ lệ người dân tham gia vẫn còn quá thấp so với mục tiêu đề ra.

Ngày 18/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Huế" năm 2026 trên nền tảng Hue-S. Sau lễ phát động, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, kết quả tham gia hiện nay còn thấp so với mục tiêu đề ra.

Đến 9 giờ ngày 5/10/2026, toàn thành phố có 40.795/1.138.747 lượt tham gia Cuộc thi, đạt tỷ lệ khoảng 3,58%. Đối với nhóm cộng đồng có 21.625 người tham gia. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức có 17.766/31.148 người tham gia, đạt tỷ lệ 57,04%; người dân có 2.254/1.017.030 người tham gia, đạt tỷ lệ 0,22%; Tổ công nghệ số cộng đồng có 1.605/4.771 người tham gia, đạt tỷ lệ 33,64%. Nhóm học sinh, sinh viên có 19.170/85.798 người tham gia, đạt tỷ lệ 22,35%; trong đó học sinh có 16.790/38.302 người tham gia, đạt tỷ lệ 43,84%; sinh viên có 2.380/47.496 người tham gia, đạt tỷ lệ 5,01%.

Để bảo đảm cuộc thi được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, Ban Tổ chức cuộc thi có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp hướng dẫn, vận động các đối tượng tham gia cuộc thi trực tuyến trên nền tảng Hue-S.

Tỷ lệ người dân có kỹ năng số cơ bản đến năm 2030 theo Chương trình hành động số 286 của UBND thành phố là một trong những nội dung có trong bộ câu hỏi của cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 18/9/2026 đến hết ngày 18/10/2026 và dành cho tất cả công dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố Huế. Thí sinh tham gia xem video tình huống, sau đó trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm tương ứng trên hệ thống và 1 câu dự đoán số người trả lời đúng hoặc gần đúng tất cả 15 câu hỏi trắc nghiệm.

Thông qua hình thức xem video tình huống và trả lời câu hỏi trắc nghiệm, cuộc thi giúp người dân tiếp cận gần gũi, trực quan, sinh động với các chủ trương chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/4/2026 của Thành ủy Huế và các chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo thể lệ, cuộc thi có tổng cộng 72 giải thưởng, gồm 62 giải cá nhân và 10 giải tập thể, được xét trao cho hai nhóm đối tượng là nhóm học sinh, sinh viên và nhóm cộng đồng.