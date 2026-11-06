Tỷ lệ người dân ấp Tà Êm, Đồng Cừ tham gia bảo hiểm y tế trên 99,6%

Người dân hai ấp tham gia kéo co tại ngày hội.

Chiều 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Điều chọn liên khu dân ấp Tà Êm và Đồng Cừ làm điểm tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2026 nhân dịp 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhân dân hai ấp duy trì các phong tục, tập quán tốt đẹp; không phát sinh tình trạng truyền bá, hành nghề mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; tích cực tham gia thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.

Ấp Đồng Cừ trao quà cho người dân.

Hiện ấp Tà Êm có 389 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 99,71% và ấp không còn hộ nghèo; ấp Đồng Cừ có 231 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 100%, ấp còn 3 hộ nghèo, chiếm 1,29%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của hai ấp đạt trên 99,6%.

Trong năm, ấp Tà Êm vận động xây dựng mới 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 120 triệu đồng. Ấp Đồng Cừ vận động xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 240 triệu đồng; vận động người dân sửa chữa 54 cột đèn chiếu sáng với tổng kinh phí 160 triệu đồng; tiếp nhận và trao 170 suất quà trị giá trên 70 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của ấp…

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Điều trao giấy khen cho các cá nhân.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Điều khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.