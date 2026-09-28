Tỷ lệ nghèo tại Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Theo báo cáo “Thu nhập tại Mỹ: 2025” và “Nghèo đói tại Mỹ: 2025” được Cục Thống kê dân số Mỹ công bố, tỷ lệ nghèo chính thức năm 2025 giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm 2024. Số người sống dưới chuẩn nghèo là khoảng 34,5 triệu người.

Cũng theo báo cáo, thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ sau khi điều chỉnh theo lạm phát đạt 87.460 USD, tăng 2,6% so với mức 85.210 USD của năm 2024 và là mức cao nhất kể từ năm 1967. Thu nhập trung bình sau thuế cũng tăng 3,1%, từ 73.760 USD lên 76.060 USD.

Tỷ lệ nghèo ở trẻ em cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục 13,4% trong năm 2025.

Giới quan sát nhận định các số liệu mới cho thấy tình hình thu nhập và nghèo đói của người Mỹ cải thiện trong năm 2025, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tiếp tục tranh luận về tác động của chính sách kinh tế và những thay đổi trong các chương trình an sinh xã hội.