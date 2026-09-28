Tỷ lệ nghèo tại Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Người tiêu dùng chọn mua hàng hóa trong cửa hàng ở New York, Mỹ ngày 12/4/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo báo cáo “Income in the United States: 2025” và “Poverty in the United States: 2025” được Cục Thống kê Dân số Mỹ công bố, tỷ lệ nghèo chính thức năm 2025 giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm 2024. Số người sống dưới chuẩn nghèo là khoảng 34,5 triệu người.

Thu nhập trung bình của hộ gia đình Mỹ, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, đạt 87.460 USD, tăng 2,6% so với mức 85.210 USD của năm 2024 và là mức cao nhất kể từ năm 1967, thời điểm Cục Thống kê Dân số Mỹ bắt đầu thống kê chỉ số này. Thu nhập trung bình sau thuế cũng tăng 3,1%, từ 73.760 USD lên 76.060 USD.

Tuy nhiên, thước đo nghèo bổ sung (SPM), có tính đến các khoản hỗ trợ của chính phủ, chi phí nhà ở, thuế và một số chi phí khác, cho thấy tỷ lệ nghèo năm 2025 là 13,1%, không thay đổi đáng kể so với năm trước. Cục Thống kê Dân số lưu ý đây là thước đo khác với tỷ lệ nghèo chính thức và phản ánh thêm tác động của các chương trình hỗ trợ cũng như chi phí sinh hoạt.

Giới quan sát nhận định các số liệu mới cho thấy tình hình thu nhập và nghèo đói của người Mỹ đã cải thiện trong năm 2025, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tiếp tục tranh luận về tác động của chính sách kinh tế và những thay đổi trong các chương trình an sinh xã hội.

Các số liệu trên đang được sử dụng trong cuộc tranh luận chính trị về tình hình kinh tế Mỹ. Một số nguồn truyền thông bảo thủ, trong đó có The Gateway Pundit, cho rằng kết quả này phản ánh tác động tích cực của các chính sách kinh tế dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, số liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ chỉ phản ánh kết quả kinh tế năm 2025 và bản thân báo cáo không quy kết những thay đổi về thu nhập hoặc tỷ lệ nghèo cho một chính sách hay chính quyền cụ thể.

Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, các ước tính được xây dựng từ dữ liệu của Khảo sát Dân số Hiện tại - Bổ sung Kinh tế và Xã hội hàng năm, với các số liệu thu nhập được điều chỉnh theo lạm phát. Do đó, những thay đổi về tỷ lệ nghèo và thu nhập cần được xem xét trong tổng thể các điều kiện kinh tế và chính sách trong năm 2025.