Tỷ lệ nghèo đói toàn cầu tăng lần đầu tiên kể từ năm 2010

Trẻ em ở Nairobi, Kenya.

Một nghiên cứu mới được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Đại học Oxford công bố hôm 12/10 cho thấy, số người sống trong cảnh nghèo cùng cực đã tăng thêm 51,5 triệu người so với đánh giá trước đó.

Đây là lần tăng đầu tiên được ghi nhận kể từ khi Chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu (MPI) được giới thiệu vào năm 2010.

Báo cáo này bao gồm 108 quốc gia, đo lường tình trạng nghèo đói không chỉ dựa trên thu nhập, mà còn xem xét sự thiếu hụt về sức khỏe, giáo dục và mức sống.

Báo cáo sử dụng mười chỉ số, gồm: Dinh dưỡng, tỷ lệ tử vong trẻ em, giáo dục, tiếp cận nước sạch và điện, vệ sinh và điều kiện nhà ở.

Người dân được xếp vào diện nghèo cùng cực, nếu hộ gia đình của họ thiếu hụt ít nhất 1/3 các chỉ số được tính trọng số.

Gần một nửa số người sống trong nghèo đói - 534 triệu người - phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn “nghiêm trọng”, nghĩa là, họ thiếu ít nhất một nửa nhu yếu phẩm cơ bản được đo lường bằng chỉ số này.

UNDP cho biết thêm, 952 triệu người khác được coi là dễ bị tổn thương trước nghèo đói, trải qua tình trạng thiếu thốn đáng kể nhưng chưa đạt đến ngưỡng nghèo cùng cực.

Trẻ em chiếm hơn một nửa số người bị ảnh hưởng, với 617 triệu em. Hơn 80% sống ở vùng nông thôn.

Khu vực châu Phi cận Sahara có số người sống trong nghèo đói cao nhất, với 616 triệu người, tiếp theo là Nam Á với 393 triệu người.

Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo mô tả sự gia tăng này là "lời cảnh tỉnh cho thế giới", cảnh báo hàng triệu người đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất, bao gồm nạn đói, bỏ học và thiếu các dịch vụ cơ bản.

Báo cáo cho biết, sự tăng trưởng dân số cũng đã góp phần vào sự gia tăng này.

Mặc dù tỷ lệ nghèo đói toàn cầu đang gia tăng, một số quốc gia đã đạt được tiến bộ.

Ai Cập, Nepal và Tajikistan ghi nhận sự sụt giảm đáng kể cả về tỷ lệ và số người sống trong nghèo đói.

Nhìn chung, 33 quốc gia đã giảm một nửa chỉ số nghèo đói trong vòng chưa đầy 15 năm.

Trung Quốc ghi nhận mức giảm nhanh nhất trong số các quốc gia có dữ liệu. Việt Nam và Eswatini cũng đạt được những tiến bộ đáng kể.

Theo RT