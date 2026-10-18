Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh 5% mỗi năm

Diện mạo nông thôn vùng biên giới Pa Ủ từng ngày khởi sắc.

Trong đó, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Riêng từ đầu năm 2026, UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, xã, phường thực hiện chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026 với số tiền 289.348 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh giải ngân 17.026 triệu đồng. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026-2035, năm 2026 Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì thực hiện Nội dung 1 - Nội dung thành phần 4 (Hợp phần 2), với kế hoạch giao vốn 1.000 triệu đồng, Sở đang xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Đồng bào dân tộc Lào xã Bản Bo được hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi tằm từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Với việc triển khai giải ngân các nguồn lực đầu tư của Nhà nước đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS bình quân giảm 5%/năm; thu nhập bình quân của đồng bào DTTS đạt gần 29 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%; tỷ lệ thôn bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa ước đạt 91%...

Hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững vùng đồng bào DTTS&MN, tỉnh xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc, ưu tiên phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân.