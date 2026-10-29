Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt gần 70%

Các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành; lãnh đạo xã Thanh Nưa và phường Điện Biên Phủ.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, tổng kế hoạch chi đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh trên 6.782 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong kế hoạch đầu tư công trên 5.388 tỷ đồng và vốn ngoài kế hoạch đầu tư công trên 1.394 tỷ đồng. Đến ngày 27/10, các đơn vị đã được cấp gần 6.275 tỷ đồng để thực hiện giải ngân. Lũy kế đến ngày 27/10, tổng vốn giải ngân trên 4.372 tỷ đồng, đạt gần 70% số vốn thực tế đã giao cho các đơn vị.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, phấn đấu hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.

Đồng chí Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cam kết bằng văn bản giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Trên cơ sở rà soát cụ thể số vốn còn lại, các đơn vị phải xác định rõ giải pháp, lộ trình thực hiện, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. UBND tỉnh cần quán triệt chủ trương, tinh thần quyết liệt của tỉnh đến các xã, phường, bảo đảm triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh quán triệt, hướng dẫn lại quy chế trong toàn hệ thống hành chính nhà nước, bảo đảm các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Đối với công tác giải ngân, các chủ đầu tư phải rà soát kỹ khả năng thực hiện của từng dự án; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét điều chuyển vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu và khả năng hấp thụ vốn. Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân chung.

Đặc biệt, đối với các trường phổ thông liên cấp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư bám sát tiến độ, quyết liệt chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công, bảo đảm chất lượng công trình. Trong đó, 9 trường liên cấp khởi công năm 2025 phải hoàn thành 100% trước ngày 30/11/2026.