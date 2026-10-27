Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu ở Israel cao nhất trong 45 năm

Tính đến 14h ngày 27/10 (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử Quốc hội Israel đạt 44,9%, cao nhất trong các kỳ bầu cử kể từ khi nước này bắt đầu thống kê tỷ lệ đi bầu theo giờ vào năm 1973. Trong cuộc bầu cử năm 2022, tỷ lệ này ở cùng thời điểm chỉ đạt 38,9%.

Theo Reuters, đông đảo cử tri xếp hàng dài tại các điểm bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên tại Israel kể từ cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu ngày 7/10/2023, được nhiều cử tri đánh giá là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử đất nước.

“Tôi nghĩ đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong tất cả những cuộc bầu cử mà tôi từng biết”, bà Ruth Epstein, cử tri có mặt tại điểm bỏ phiếu cho hay.

Màn hình chiếu hình ảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (bên trái) và đối thủ chính của ông. (Ảnh: AP)

Hơn 5 giờ sau khi nhiều điểm bỏ phiếu mở cửa, Thủ tướng Benjamin Netanyahu kêu gọi người ủng hộ đi bầu và cho rằng tỷ lệ tham gia của phe đối lập cánh tả và cộng đồng người Israel gốc Ả Rập, chiếm khoảng 1/5 dân số, đang ở mức cao.

Sáng cùng ngày, nhiều đảng lớn tại Israel phản ánh những dấu hiệu bất thường tại các điểm bỏ phiếu trên cả nước. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel (CEC) cho biết chưa có bằng chứng cho thấy xảy ra tình trạng can thiệp có hệ thống vào quá trình bỏ phiếu.

Hệ thống đại diện tỷ lệ của Israel khiến chính phủ nước này luôn được thành lập trên cơ sở liên minh giữa nhiều đảng. Cuộc đua giành quyền lực vì thế có thể dẫn đến những liên minh bất ngờ và trên thực tế nhiều lần xảy ra điều này.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử lần này được đánh giá là đặc biệt sít sao, trong bối cảnh các đảng phái đều đặt ra những giới hạn rõ ràng và khó nhượng bộ trong quá trình đàm phán thành lập liên minh cầm quyền.

Ông Netanyahu là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Israel khi giữ chức Thủ tướng Israel lần đầu vào năm 1996. Khả năng ông Netanyahu tiếp tục nắm quyền sẽ phụ thuộc vào việc thiết lập một liên minh khác với các đảng cực hữu và Do Thái giáo chính thống cực đoan, những lực lượng tạo nên liên minh cầm quyền hiện tại của ông.

Đối thủ chính của ông Netanyahu là cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot, người theo đường lối cứng rắn về an ninh. Ông Eisenkot muốn đánh bại ông Netanyahu với sự ủng hộ của đảng cánh hữu, trung dung và phần còn lại của phe cánh tả. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua rất sát sao và không bên nào dễ dàng giành đa số.

Cuộc bầu cử có khoảng 7,3 triệu cử tri đủ điều kiện và 36 đảng tham gia tranh cử với ngưỡng 3,25% số phiếu để vào Quốc hội. Các điểm bỏ phiếu chính đóng cửa lúc 22h giờ Israel, tức 2h sáng 28/10 giờ Việt Nam.