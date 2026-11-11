Tỷ lệ CASA bình quân 29 ngân hàng niêm yết còn 16,67% đến 30/9, giảm 1,68 điểm phần trăm

Tính đến 30/9/2026, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân của 29 ngân hàng niêm yết đạt 16,67%, giảm 1,68 điểm phần trăm so với 31/12/2025. Số dư huy động CASA của nhóm này đạt 2,79 triệu tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, chỉ có 8 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA tăng.

Lãi suất huy động tăng gây sức ép lên nguồn vốn chi phí thấp

CASA thường được xem là nguồn vốn có chi phí thấp, giúp ngân hàng tiết giảm chi phí huy động. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất huy động tăng trong 9 tháng đầu năm đang tạo sức ép lên nguồn vốn này.

Khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tăng, một bộ phận người gửi có thêm động lực chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang các khoản tiết kiệm để hưởng lợi suất cao hơn. Một số chương trình ưu đãi đặc biệt đưa lãi suất lên 8-9%/năm, song thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi hoặc nhóm khách hàng.

Chỉ 8 ngân hàng cải thiện tỷ lệ CASA

Theo thống kê của VietNamNet tại 29 ngân hàng niêm yết, tính đến hết quý III chỉ có 8 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA tăng so với đầu năm. Sacombank, PGBank và OCB có mức cải thiện đáng chú ý.

Sacombank: tăng 3,91 điểm phần trăm

PGBank: tăng 3,47 điểm phần trăm

OCB: tăng 2,27 điểm phần trăm

NCB: tăng 1,23 điểm phần trăm

PVcomBank: tăng 0,97 điểm phần trăm

VietBank: tăng 0,85 điểm phần trăm

VietABank: tăng 0,49 điểm phần trăm

BVBank: tăng 0,17 điểm phần trăm

Ở chiều ngược lại, mức sụt giảm CASA tại các ngân hàng còn lại không quá lớn, dao động từ 0,08 điểm phần trăm (Bac A Bank) đến 7,71 điểm phần trăm (MSB). Diễn biến này cho thấy tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn đang thu hẹp tại phần lớn ngân hàng, trong khi tiền gửi có kỳ hạn trở nên hấp dẫn hơn. Điều này có thể làm gia tăng áp lực chi phí vốn, nhất là với những ngân hàng phụ thuộc nhiều vào nguồn CASA.

MB dẫn đầu, Vietcombank vượt Techcombank

Top 10 ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất tính đến 30/9 lần lượt là: MB 33,14%, Vietcombank 31,87%, Techcombank 31,70%, VietinBank 22,63%, PGBank 21,41%, MSB 20,42%, BIDV 19,83%, ACB 19,38%, Sacombank 18,91% và TPBank 16,54%.

MB tiếp tục giữ vị trí số một. Vietcombank vượt Techcombank lên vị trí thứ hai, còn Techcombank xuống thứ ba. Nhóm dẫn đầu vẫn là những cái tên quen thuộc.

Ba ngân hàng quốc doanh chiếm hơn 60% số dư CASA

Xét về số dư tiền gửi không kỳ hạn đến 30/9, Vietcombank, BIDV và VietinBank dẫn đầu với số dư dao động từ 440.000 đến 570.000 tỷ đồng. Riêng ba ngân hàng này chiếm hơn 60% thị phần huy động tiền gửi không kỳ hạn của 29 ngân hàng được khảo sát.

Các ngân hàng có số dư CASA trên 100.000 tỷ đồng còn có:

MB: 328.000 tỷ đồng

Techcombank: 213.000 tỷ đồng

Sacombank: 145.000 tỷ đồng

ACB: 116.000 tỷ đồng

VPBank: 101.000 tỷ đồng

Bảng tỷ lệ CASA tại các ngân hàng đến 30/9/2026