Tỷ lệ bỏ phiếu ở Israel cao kỷ lục, tương lai của Thủ tướng Netanyahu được đặt lên bàn cân

Thủ tướng Israel Netanyahu (phải) và vợ đi bỏ phiếu bầu cử ngày 27/10. Ảnh: GPO/Times of Israel

Theo đài BBC, các cuộc thăm dò cho thấy đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo chính phủ Israel.

Tuy nhiên, theo dự báo, không liên minh chính trị nào trong số hai phe này giành đủ 61 ghế cần thiết để thành lập chính phủ đa số. Điều này đồng nghĩa với việc các cuộc thương lượng chính trị có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Chiến dịch tranh cử tập trung vào các vấn đề dân chủ và an ninh. Cuộc bầu cử được nhìn nhận rộng rãi như một cuộc trưng cầu ý kiến về sự lãnh đạo của ông Netanyahu.

Theo hãng tin Anadolu, hơn 7,3 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu để bầu ra 120 thành viên Quốc hội Israel.

Sáng nay (27/10), nhiều đảng phái lớn đã tố cáo những bất thường xảy ra tại các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel (CEC) cho biết chưa có bằng chứng về việc can thiệp có hệ thống vào các phiếu bầu.

Hệ thống đại diện tỷ lệ của Israel khiến các chính phủ nước này luôn được thành lập trên cơ sở liên minh giữa nhiều đảng. Cuộc đua giành quyền lực vì thế có thể dẫn đến những liên minh bất ngờ và trên thực tế đã nhiều lần xảy ra điều này. Tuy nhiên, cuộc bầu cử lần này được đánh giá là đặc biệt sít sao, trong khi các bên đã xác định rõ những giới hạn không sẵn sàng thỏa hiệp.

Ông Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar mới thành lập, là nhân vật chủ chốt của “khối thay đổi”, tập hợp các đảng có khác biệt về hệ tư tưởng nhưng cùng mục tiêu chấm dứt quyền lực của ông Netanyahu. Các lãnh đạo khác trong khối này gồm cựu Thủ tướng Naftali Bennett và ông Avigdor Lieberman, cả hai đều thuộc cánh hữu và có lập trường cứng rắn về an ninh cùng ông Yair Golan, một cựu tướng quân đội có khuynh hướng cánh tả.

Đối với ông Netanyahu, chính khách kỳ cựu đã giữ chức thủ tướng Israel lần đầu vào năm 1996, khả năng tiếp tục nắm quyền sẽ phụ thuộc vào việc thiết lập một liên minh khác với các đảng cực hữu và Do Thái giáo chính thống cực đoan, những lực lượng tạo nên liên minh cầm quyền hiện tại của ông.