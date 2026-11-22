Tỷ giá USD/VND tiếp tục chịu sức ép tăng trong bối cảnh đồng USD phục hồi trên thị trường quốc tế. Ảnh minh họa

Trong tuần qua, thị trường ngoại hối trong nước ghi nhận xu hướng tăng của đồng USD ở cả tỷ giá trung tâm, ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 20-11 ở mức 25.659 đồng/USD, tăng 22 đồng so với cuối tuần trước và tiếp tục neo ở vùng cao nhất từ trước đến nay.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD cũng tăng trong tuần. Kết thúc ngày 20-11, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.570 - 25.980 đồng/USD. Tại BIDV, giá USD ở mức 25.580 - 25.960 đồng/USD. Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá giao dịch quanh 26.250 - 26.290 đồng/USD, cao hơn đáng kể so với mức niêm yết tại các ngân hàng thương mại.

Diễn biến trên cho thấy áp lực tỷ giá không chỉ xuất hiện ở thị trường chính thức mà còn thể hiện rõ trên thị trường tự do. Tuy nhiên, mức biến động giữa các thị trường có sự khác biệt, phản ánh nhu cầu ngoại tệ, nguồn cung và tâm lý giao dịch tại từng khu vực.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước các diễn biến địa chính trị và biến động trên thị trường tài chính cũng thúc đẩy nhu cầu đối với đồng USD như một tài sản có tính thanh khoản cao.

Các đồng tiền chủ chốt khác suy yếu, đặc biệt là euro và đồng yên Nhật Bản, cũng giúp đồng USD có thêm lực hỗ trợ.

Chỉ số USD Index (DXY), đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, chốt tuần ở mức 103,81 điểm, tăng 0,38% so với tuần trước.

Diễn biến này tạo sức ép đối với tỷ giá tại nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Đồng bạc xanh tăng giá làm gia tăng chi phí nhập khẩu và ảnh hưởng đến cân đối ngoại tệ của doanh nghiệp.

Trước những biến động của thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp các công cụ điều hành tiền tệ, thanh khoản và ngoại hối nhằm ổn định thị trường. Đáng chú ý, từ ngày 11-11, cơ quan điều hành triển khai nghiệp vụ mua USD giao ngay định kỳ vào thứ hai và thứ tư hằng tuần, với mức giá 25.500 đồng/USD.

Theo cơ chế này, Ngân hàng Nhà nước mua USD từ các ngân hàng thương mại có trạng thái ngoại tệ dương với khối lượng tối đa nhằm trung hòa trạng thái ngoại tệ của từng ngân hàng. Nghiệp vụ mua ngoại tệ giao ngay vừa góp phần bổ sung dự trữ ngoại hối, vừa cung ứng VND cho hệ thống ngân hàng, qua đó hỗ trợ thanh khoản thị trường.

Tuy nhiên, mức giá mua 25.500 đồng/USD được đánh giá chưa thực sự hấp dẫn trong bối cảnh tỷ giá giao dịch trên thị trường liên ngân hàng và tại các ngân hàng thương mại cao hơn.

Song song với các nghiệp vụ ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết thanh khoản qua thị trường mở. Trong tuần từ ngày 16 đến 20-11, cơ quan điều hành hút ròng 10.825,96 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO – mua hoặc bán giấy tờ có giá), nâng lượng hút ròng trong 3 tuần đầu tháng 11 lên 40.075,17 tỷ đồng. Tổng khối lượng OMO lưu hành giảm còn 83.151,45 tỷ đồng, thấp nhất từ tháng 7-2025 đến nay.

Trong tuần, Ngân hàng Nhà nước trúng thầu 22.788,71 tỷ đồng qua kênh cầm cố giấy tờ có giá ở các kỳ hạn 7, 14, 35 và 91 ngày, với lãi suất duy trì 4,5%/năm. Trong khi đó, khối lượng đáo hạn lên tới 33.614,67 tỷ đồng, khiến lượng vốn rút khỏi hệ thống lớn hơn lượng vốn được bổ sung qua kênh này.

Trên thị trường liên ngân hàng, thanh khoản kỳ hạn ngắn có dấu hiệu ổn định hơn. Chốt ngày 19-11, lãi suất qua đêm ở mức 4,68%/năm, giảm 0,86 điểm phần trăm so với cuối tuần trước; kỳ hạn 1 tuần giảm 0,49 điểm phần trăm, xuống 4,8%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất vẫn có xu hướng tăng. Kỳ hạn 2 tuần lên 5,33%/năm, tăng 0,92 điểm phần trăm; kỳ hạn 1 tháng đạt 5,36%/năm, tăng 0,05 điểm phần trăm; kỳ hạn 3 tháng tăng 1,22 điểm phần trăm, lên 7,85%/năm.

Những diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn đã dịu hơn, song nhu cầu vốn ở các kỳ hạn dài vẫn tương đối cao. Việc lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng mạnh cũng phản ánh nhu cầu chủ động nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trong giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu tín dụng, thanh toán và cân đối vốn có thể gia tăng.

Theo giới chuyên gia, việc Ngân hàng Nhà nước đồng thời hút ròng qua OMO và triển khai các nghiệp vụ cung ứng VND kỳ hạn dài hơn cho thấy cơ quan điều hành đang đa dạng hóa công cụ hỗ trợ thanh khoản, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn. Trong ngắn hạn, thanh khoản hệ thống được kỳ vọng duy trì ổn định nhờ sự phối hợp giữa các nghiệp vụ thị trường mở và ngoại hối.