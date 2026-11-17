Ngày 17-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.652 đồng/USD, tăng 13 đồng so với ngày 16-11. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 24.369-26.935 đồng/USD.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.540 đồng/USD chiều mua vào và 25.950 đồng/USD chiều bán ra. Techcombank niêm yết giá mua vào 25.564 đồng/USD, bán ra 25.948 đồng/USD.

Tại ACB, giá USD mua vào ở mức 25.550 đồng/USD và bán ra 25.940 đồng/USD. BIDV được ghi nhận ở mức 25.570 đồng/USD chiều mua vào và 25.950 đồng/USD chiều bán ra.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước triển khai phương án mua ngoại tệ giao ngay với mức giá 25.500 đồng/USD từ trung tuần tháng 11. Hoạt động này được thực hiện vào thứ hai và thứ tư hằng tuần, với đối tượng giao dịch là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương. Khối lượng mua tối đa được xác định theo mức cần thiết để đưa trạng thái ngoại tệ của từng tổ chức về cân bằng.

Việc mua ngoại tệ góp phần bổ sung tiền đồng cho hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo thêm kênh điều tiết thanh khoản. Trong bối cảnh USD tiếp tục mạnh lên trên thị trường quốc tế, diễn biến tỷ giá trong nước sẽ phụ thuộc vào cả sức ép bên ngoài và khả năng điều tiết cung cầu ngoại tệ của cơ quan quản lý.

Trên thị trường tự do, theo số liệu khảo sát được cung cấp, USD giao dịch quanh mức 25.980 đồng/USD chiều mua vào và 26.030 đồng/USD chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) tăng lên 103,68 điểm. Đồng USD được hỗ trợ bởi số liệu lạm phát tiêu dùng tại Mỹ cao hơn dự báo.

Thị trường đang đặt cược khoảng 85% khả năng FED tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm và 15% khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ đồng USD, đồng thời gây sức ép lên các đồng tiền chủ chốt khác.