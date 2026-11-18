Sáng 18-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.656 đồng, tăng 4 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tăng tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.373,2 - 26.938,8 VND/USD.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.510 đồng/USD đối với mua vào và 25.890 đồng/USD chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng giảm 60 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống mức 25.510 - 25.890 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 25.100 - 26.130 VND/USD, tăng mạnh 120 đồng chiều mua và 100 đồng chiều bán.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD cũng có dấu hiệu giảm sau khi các dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu trái chiều. Doanh số bán lẻ tháng 10 tăng ở mức vừa phải, trong khi người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu đối với ô tô và các mặt hàng có giá trị lớn. Thị trường nhà ở cũng xuất hiện những dấu hiệu suy yếu rõ hơn.

Tuy nhiên, nhịp giảm này chưa đủ để đảo chiều xu hướng tăng của đồng USD. Các chiến lược gia nhận định đây chủ yếu là diễn biến điều chỉnh sau đợt tăng mạnh, trong khi đồng tiền này vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang kỳ vọng FED tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12. Như vậy, dù USD có dấu hiệu điều chỉnh sau chuỗi tăng giá, triển vọng chính sách tiền tệ của FED và diễn biến lạm phát Mỹ vẫn là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường ngoại hối trong thời gian tới.