Tỷ giá USD ngày 8-10: Tiếp tục giảm

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.634 đồng/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.916 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.352 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng so với hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Tương tự, BIDV cũng niêm yết tỷ giá tại mức 25.790 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPbank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD ổn định trong phiên giao dịch gần nhất khi giá dầu tăng trở lại, trong khi thị trường chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm 0,59% xuống 1,31999 USD, Euro giảm 0,71% xuống 1,1180 USD. Chỉ số EUR/GBP giảm 0,13% xuống 0,8471, sau khi có thời điểm chạm 0,8448, mức thấp nhất kể từ tháng 6-2025.

Giá dầu Brent phục hồi sau khi có thời điểm giảm dưới 100 USD/thùng trong phiên trước. Giá năng lượng tăng đang gây sức ép lên kỳ vọng lợi suất trái phiếu giảm, qua đó hạn chế khả năng đồng USD suy yếu.

Ông Francesco Pesole, chiến lược gia tỷ giá tại ING nhận định, khi chưa có dấu hiệu về một thỏa thuận với Iran, giá năng lượng sẽ tiếp tục cản trở sự phục hồi đáng kể của trái phiếu và đà giảm của đồng USD.

Theo ông Pesole, thị trường hiện vẫn gần như chắc chắn về một đợt điều chỉnh lãi suất vào tháng 12, tạo ra ngưỡng khá cao để đồng USD tiếp tục tăng mạnh.

ING dự báo chỉ số DXY sẽ ổn định quanh 102 điểm, với rủi ro nghiêng về phía tăng, trong khi EUR/USD có thể dao động trong vùng 1,1150 - 1,1180 trong ngắn hạn.