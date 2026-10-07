Tỷ giá USD ngày 7-10: Giảm tại các ngân hàng

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.638 đồng/USD, giảm 7 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.920 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.356 đồng/USD.

NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm sáng nay

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 – 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Tương tự, BIDV cũng niêm yết tỷ giá tại mức 25.800 – 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 - 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua – bán so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.187 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

USD tiếp tục duy trì gần mức cao nhất trong 18 tháng khi lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh. Trong khi đó, đồng Euro phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất 17 tháng sau những phát biểu thận trọng về chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Đồng Euro tăng 0,2% lên khoảng 1,1230 USD, chấm dứt chuỗi giảm do biến động trái phiếu chính phủ Pháp và những cú sốc chi phí năng lượng kéo dài tại Trung Đông. So với Yên Nhật, Euro tăng 0,3%, kết thúc chuỗi giảm 8 phiên liên tiếp, dài nhất kể từ năm 2024.

Chỉ số Dollar Mỹ giảm 0,2% xuống 102,11 điểm, nhưng vẫn gần mức đỉnh 102,21 điểm ghi nhận trong phiên trước. So với Yên Nhật, USD gần như đi ngang ở 157,92 Yên/USD khi thị trường cân nhắc áp lực lạm phát từ chi phí đầu vào tại Mỹ và sự suy yếu của lĩnh vực dịch vụ.

Tại Mỹ, các quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Fed New York John Williams phát tín hiệu cần thêm dữ liệu kinh tế trước khi quyết định tăng lãi suất tiếp. Biên bản cuộc họp FOMC công bố vào thứ năm được kỳ vọng cung cấp thêm thông tin về khả năng Fed tạm dừng tăng lãi suất trong mùa thu.

"Biên bản FOMC có trọng lượng đáng kể. Nếu các quan chức Fed thể hiện giọng điệu thận trọng về việc thắt chặt thêm - đặc biệt sau báo cáo việc làm yếu kém tuần trước, đồng USD có thể nhanh chóng mất đà", ông Morton Lo, nhà phân tích thị trường tại FXTM nhận định.