Tỷ giá USD ngày 6-10: Tiếp tục tăng

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.645 đồng/USD, tăng nhẹ 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.927 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.363 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 – 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Tương tự, BIDV cũng niêm yết tỷ giá tại mức 25.810 – 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 - 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 - 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả 2 chiều mua – bán so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên đầu tuần, khi đồng Euro giảm mạnh do những lo ngại về khủng hoảng nợ công tại Pháp và rủi ro lan rộng trên thị trường trái phiếu châu Âu.

Đồng Euro giảm 0,7%, xuống 1,1170 USD/Euro, sau khi có thời điểm chạm 1,1160 USD/euro, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025. Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp của đồng tiền chung châu Âu.

Trong khi đó, chỉ số USD, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,5%, lên 102,48 điểm. Đồng USD được hỗ trợ khi dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn trong bối cảnh thị trường lo ngại về tình hình tài khóa và chính trị tại Pháp.

Theo ông Chris Turner, chuyên gia của ING, các nhà đầu tư hiện có xu hướng tránh xa trái phiếu Pháp. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp kỳ hạn 2 năm tăng 76 điểm cơ bản trong phiên, trong khi chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm và trái phiếu Đức cùng kỳ hạn vượt 140 điểm cơ bản, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ Eurozone năm 2012.

Đồng USD cũng duy trì sức mạnh bất chấp kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất sau báo cáo việc làm tháng 9 yếu hơn dự kiến. Số việc làm mới chỉ đạt 29.000, trong khi số liệu các tháng trước được điều chỉnh giảm mạnh.

Thị trường hiện định giá xác suất 78% Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, tăng mạnh so với 36% một tuần trước. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn được hỗ trợ quanh 5,26%, góp phần duy trì lợi thế của USD trên thị trường tiền tệ.

Các nhà phân tích tại Lloyds Bank cho rằng thị trường tuần này sẽ tập trung vào các báo cáo PMI dịch vụ và PMI tổng hợp cuối cùng của Eurozone, qua đó đánh giá thêm tác động của giá năng lượng tăng đối với nền kinh tế khu vực.