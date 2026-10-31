Tỷ giá USD ngày 31-10: Giảm sâu

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.637 đồng/USD, duy trì ổn định so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.919 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.335 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm NHNN công bố sáng nay

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.610 – 25.990 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Tương tự, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.600 – 25.980 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 25 đồng so với cùng thời điểm giao dịch hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.610 – 25.990 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.625 - 26.018 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Đồng USD chịu áp lực giảm giá khi tâm lý thận trọng trên thị trường gia tăng trước những biến động của nhóm cổ phiếu công nghệ và cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Theo ông Francesco Pesole, chuyên gia của ING, những lo ngại xoay quanh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo thêm rủi ro suy yếu cho đồng bạc xanh, trong khi áp lực bán cổ phiếu công nghệ thúc đẩy dòng tiền chuyển sang trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Ông Francesco Pesole cho rằng, thị trường đang có xu hướng thu hẹp các vị thế mua USD. Do đó, chuyên gia này khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng với việc chạy theo đà tăng của đồng bạc xanh trong những ngày tới.

Dù vậy, các dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố vẫn cho thấy nền kinh tế duy trì sức tăng trưởng tương đối tích cực. GDP quý III tăng 3,4%, cao hơn dự báo, trong khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước. Diễn biến này củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lập trường thận trọng về chính sách tiền tệ. Thị trường hiện bắt đầu tính đến khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh tăng 0,41%, lên 1,3432 USD/bảng Anh, trong khi đồng Euro tăng 0,20%, lên 1,1203 USD/Euro, tính đến 18 giờ 07 phút ngày giao dịch. Đà tăng của hai đồng tiền này chủ yếu phản ánh sức ép suy yếu của USD, thay vì những thay đổi đáng kể từ các yếu tố kinh tế trong nước.

Đối với đồng Euro, tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung vượt dự báo khi GDP quý III tăng 0,4% so với quý trước, cao hơn mức kỳ vọng 0,3%. Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất nhưng phát đi thông điệp tương đối cứng rắn cũng góp phần hỗ trợ đồng tiền này.

Trong khi đó, triển vọng chính sách tiền tệ tại Anh tiếp tục tạo lực đỡ cho bảng Anh. Các nhà phân tích UBS dự báo, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể bắt đầu một chu kỳ tăng lãi suất ngắn vào tuần tới, với đợt tăng tiếp theo trong quý I/2027. Tuy nhiên, đà tăng của bảng Anh hiện vẫn chủ yếu được hỗ trợ bởi sự suy yếu của USD.