Tỷ giá USD ngày 3-10: USD tăng, CAD giảm xuống vùng thấp nhiều tuần

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.636 đồng/USD, duy trì ổn định so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.918 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.354 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm duy trì ổn định

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.810 – 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua.

HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả 2 chiều mua – bán so với hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 - 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng ở cả 2 chiều mua – bán so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng đô la Canada (CAD) chịu áp lực trong phiên giao dịch gần nhất khi đồng USD tăng giá, trong bối cảnh chênh lệch lợi suất trái phiếu Mỹ và Canada ngày càng nới rộng. Giới đầu tư đồng thời theo dõi các dữ liệu mới về thị trường lao động Mỹ và diễn biến giá dầu.

Đà tăng của USD/CAD nối dài xu hướng suy yếu của đồng CAD. Một trong những yếu tố gây sức ép lên đồng CAD là chênh lệch lợi suất trái phiếu Mỹ và Canada ngày càng mở rộng, qua đó làm tăng sức hấp dẫn tương đối của các tài sản định giá bằng USD. Đồng CAD từng giảm xuống mức thấp nhất trong 12 tuần vào tuần trước, khi lợi suất trái phiếu Canada giảm so với lợi suất tại Mỹ.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao và kỳ vọng giá năng lượng tăng có thể khiến áp lực lạm phát kéo dài. Reuters cho biết đồng USD đang duy trì gần mức cao nhất trong hai tháng so với rổ các đồng tiền chủ chốt.

Diễn biến giá dầu cũng tác động đến đồng CAD, vốn được xem là đồng tiền gắn với hàng hóa. Giá dầu thô tiếp tục biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, cùng với đà tăng của lợi suất trái phiếu trên toàn cầu.