Tỷ giá USD ngày 28-10: Giảm nhẹ

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.631 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.913 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.339 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm được NHNN công bố sáng nay

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.640 – 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Tương tự, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.645 – 26.025 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 25 đồng so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.640 - 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Trong khi đó, TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.640 - 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng chiều mua và 35 đồng chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong hai tuần khi được hỗ trợ bởi đà phục hồi của cổ phiếu công nghệ Mỹ, thúc đẩy dòng tiền quay lại các tài sản rủi ro. Trong khi đó, lo ngại về tình hình tài chính Pháp gây sức ép lên đồng Euro, còn đồng Yên tiếp tục thu hẹp đà tăng trước đó nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn.

Chỉ số USD ổn định ở mức 102,11 điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi. Ngược lại, đồng Euro giảm xuống 1,1171 USD, gần mức thấp nhất hai tuần, sau khi đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Pháp làm gia tăng lo ngại về rủi ro nợ công. Lợi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm từng lên 5,14% tuần trước, cao nhất kể từ năm 2002.

Đồng Yên giảm 0,1%, xuống 157,66 Yên/USD khi thị trường hướng sự chú ý tới loạt quyết định chính sách tiền tệ trong tuần này. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75-4%, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều khả năng duy trì lãi suất tiền gửi ở mức 2,5%. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng được dự báo giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25%, nhưng có thể phát tín hiệu về khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Tại châu Á, đồng Rupiah Indonesia giảm 0,2%, xuống 18.129 Rupiah/USD, gần mức thấp kỷ lục. Đồng Rupee Ấn Độ cũng mất 0,2%, xuống 95,353 Rupee/USD, trong khi Nhân dân tệ ổn định quanh mức 6,668 CNY/USD.