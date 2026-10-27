Tỷ giá USD ngày 27-10: Đồng loạt tăng

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.633 đồng/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.915 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.341 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng so với hôm qua

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.660 – 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Tương tự, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.670 – 26.050 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.650 - 26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra), duy trì ổn định so với kết phiên giao dịch hôm qua. Trong khi đó, TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.670 - 26.055 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng chiều mua và 22 đồng chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD được hỗ trợ bởi giá năng lượng neo cao và căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh giới đầu tư hướng sự chú ý tới quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này. Theo ông Chris Turner, Trưởng bộ phận thị trường toàn cầu tại ING, cán cân rủi ro hiện nghiêng về khả năng đồng USD duy trì đà tăng.

Ông Turner cho rằng giá năng lượng vẫn ở mức cao, trong khi việc Mỹ điều thêm nhóm tàu sân bay thứ ba tới Vịnh làm gia tăng nguy cơ căng thẳng Trung Đông leo thang. Những yếu tố này tiếp tục tạo lực đỡ cho đồng bạc xanh.

Về diễn biến ngắn hạn, ING dự báo chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, dao động trong vùng 101,45-101,85 điểm. Theo ông Turner, chỉ số này khó giảm xuống 101,25 điểm, trừ khi cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc, kéo thị trường chứng khoán đi xuống mạnh.

Tâm điểm của thị trường trong tuần là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào thứ Tư. Giới đầu tư và các nhà kinh tế dự báo cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất. Các nhà kinh tế ING do ông James Knightley dẫn đầu nhận định đây là thời điểm phù hợp để Fed duy trì chính sách hiện tại.

Một số quan chức Fed đã phát tín hiệu chưa vội điều chỉnh chính sách. Chủ tịch Kevin Warsh cũng chưa đưa ra dấu hiệu rõ ràng về khả năng tăng lãi suất. Trong khi đó, các quan chức Beth Hammack, Neel Kashkari và Lorie Logan, những người từng bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất hồi tháng 7 có thể tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn hơn. Dù thị trường kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này, ING vẫn dự báo cơ quan này có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Ở chiều ngược lại, diễn biến của đồng Euro cũng là yếu tố đáng chú ý đối với đồng bạc xanh. Dữ liệu chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 của khu vực đồng Euro tốt hơn dự kiến đã hỗ trợ đồng tiền chung châu Âu. Tuy nhiên, triển vọng ngân sách Pháp vẫn là một điểm cần theo dõi. Theo ông Turner, cần có những tiến triển cụ thể và đáng kể trong các tháng tới để giảm áp lực lên đồng euro. ING đánh giá, tỷ giá EUR/USD có thể gặp lực cản trong vùng 1,1250-1,1270 USD, trong khi ngưỡng hỗ trợ 1,1180 USD có nguy cơ bị xuyên thủng trong tuần này.